¿Qué es la “Cláusula de inclusión” que pidió Frances McDormand?

Frances McDormand tiene 60 años y se encuentra en el exclusivo grupo de actores que tienen los premios más importantes de la industria. Por un lado, el domingo pasado logró su segundo Oscar con Tres anuncios por un crimen, en una campaña que arrasó con todos los premios importantes de la temporada: Globo de Oro, Bafta, Critic’s Choice Awards e Independent Spirit.

La actriz, que ya es conocida por su fuerte carácter y su sagaz sentido del humor, aprovechó para darle las gracias a su esposo, el prolífico director Joel Coen, y a su hijo Pedro McDormand Coen, quien adoptó en Paraguay en 1994.

“Estos individuos leales e incondicionales fueron bien criados por sus madres feministas. Se valoran a ellos mismos, el uno al otro y a aquellos a su alrededor. Sé que están orgullosos de mí y eso me llena de una alegría infinita”, aseguró.

En esa misma línea, que ha estado presente en sus discursos desde que recibió el Globo de Oro en enero, hizo un llamado a todas las mujeres en la industria.

“Miren, señoras y señores, porque todas tenemos historias que contar y proyectos que necesitan financiamiento. Pero no nos hablen de esto en la fiesta, más bien, llámenos para pasar por sus oficinas, o para que ustedes puedan venir a las nuestras. Como quieran”.

Cuando parecía que había finalizado su discurso, McDormand dijo: “Tengo dos palabras para decirles esta noche: cláusula de inclusión”.

¿Qué significa cláusula de inclusión?

Esta cláusula se refiere a una condición en los contratos de los actores de Hollywood para garantizar la presencia equitativa de hombres, mujeres, personas de la comunidad L.G.B.T.I., discapacitados, y la comunidad afroamericana.

Esta condición garantiza una diversidad real en las películas, además de empoderar a los actores para romper un contrato si esta cláusula no se cumple.

La actriz complementó su discurso tras bambalinas, que durante mucho tiempo lleva pensando en esa idea y opinó que el cambio empezó cuando ‘Moonlight’ ganó el Oscar a Mejor Película en 2017.

