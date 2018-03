El secreto mejor guardado de la música en dos documentales

Cuando parece que la historia de la música está contada en su totalidad, llegan los directores Alex Gibney (ganador del Óscar a Mejor documental por Taxi to the Dark Side en 2007) y Thom Zimny (ganador del Grammy a Mejor video musical largo por Wings for Wheels: The Making of ‘Born to Run’ Bruce Springsteen 2007) para revelar las historias ocultas más fascinantes del mundo de la música.

Por un lado, Gibney le rindió un homenaje a la revista Rolling Stone y a su vez a la cultura estadounidense con ‘Rolling Stone: Stories From The Edge’. Este documental revive los más de 50 años de historia de la publicación y su efecto sobre varias generaciones de jóvenes en Estados Unidos y el mundo.

El actor Jeff Daniels, conocido por su papel de ‘Tontos y más tontos’ (1994) y la serie The Newsroom (2012-2014), acompañará al espectador en esta experiencia narrativa y revelará su conocimiento musical junto a varios artistas de talla mundial como The Rolling Stones, Tina Turner, y Bruce Springsteen, entre otros.

Vale la pena destacar que el documental contará con entrevistas nunca antes escuchadas de Bob Dylan, John Lennon y The Sex Pistols. También mostrará fotografías exclusivas de momentos trascendentales de la historia estadounidense como las elecciones presidenciales que ganó Richard Nixon en 1972; el secuestro de la joven millonaria Patty Hearst en 1976; y la historia de la última fotografía de John Lennon tomada por la reconocida Annie Leibovitz en 1980.

El documental, que dura en total cuatro horas, se presentará en dos partes: la primera el 5 de marzo y la segunda el 12 a las 8:00 p.m.

Elvis Presley, por su parte, llegará a la televisión el próximo 14 de abril a las 8 p.m. Este documental, titulado Elvis Presley: The Searcher, fue un reto para Thom Zimny, quien tenía que contar algo diferente sobre el rey del rock and roll, algo que no hubiera aparecido en lo otros documentales del cantante.

De ahí que Zimny aparte de entrar a la vida de Presley y recorrer su evolución musical, también habló con estrellas que empezaron en el mundo de la música gracias a la influencia de ‘El rey’.

El fallecido Tom Petty (octubre de 2017); el guitarrista de Elvis, Scotty Moore (1931-2016); la artista de country Emmylou Harris y Bruce Springsteen también aparecen en el documental dando su opinión sobre el músico.

Por otro lado, esta producción contará con fotos y videos nunca antes vistos del artista, así como también con una banda sonora hecha por el guitarrista de Pearl Jam, Mike McCready.

Los más fanáticos podrán comprar el documental junto con un álbum de lujo de Legacy Recordings y RCA (disqueras del cantante), que tendrá canciones remasterizadas de Presley y la banda sonora de la producción.