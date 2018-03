Playlist: música nueva

Con Zoé de vuelta, la noticia del nuevo álbum de Meghan Trainor y lo último de Jack White, podemos saber que será un gran año para la industria musical.

Desamor, empoderamiento femenino, rock latinoamericano e inglés y algo de electrónica pop tienen un poco para todos los gustos.

Escuche a continuación los lanzamientos de la semana:

Azul- Zoé

La banda de rock latinoamericana lanzó el 1 de marzo su nuevo tema ‘azul’, que es el primer sencillo de su último álbum. La canción narra una historia de amor futurística y apocalíptica.







No excuses- Meghan Trainor

El nuevo sencillo es parte del tercer álbum de la cantante, y es una oda al empoderamiento femenino, hablando del respeto y de amor propio.







Over and over and over- Jack White

Esta extraña mezcla de rock and roll y funk hace parte del tercer LP en solitario del artista, que saldrá a la venta el próximo 23 de marzo.







Miedo- Estados alterados

Haciendo referencia a la manipulación mediática de la sociedad, ‘Miedo’ es una mezcla de tecnología, exploración y creatividad, con los típicos sonidos electrónicos de la banda.







Vea también “Estados Alterados, más que música, es un proyecto de ciencia, tecnología y arte”: entrevista

Put it on a T-shirt- The Vaccines

La banda londinense regresa con un estilo muy ‘vieja escuela’, que hace parte del próximo álbum ‘Combat Sports’ que será lanzado el 30 de marzo.







Sigala & Paloma Faith- Lullaby

Después del éxito de Sigala con su canción ‘Came Here For Love”, está de vuelta con su nuevo sencillo ‘Lullaby’ junto con Paloma Faith. Una canción que grita verano.