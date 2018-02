¿Recuerda su primer amor… de televisión?

Hace cinco años las personas se reunían semana tras semana para ver su serie favorita en televisión, comentaban en la oficina, e incluso algunos tenían grupos donde discutían sobre los personajes y la trama. Otros no se podían aguantar la espera, y buscaban todas las temporadas por internet.

Hoy, todo eso ha cambiado gracias a plataformas como Netflix que pusieron de moda la palabra maratón, pero no para participar en una carrera ni nada por el estilo, sino para sentarse frente al televisor, computador o dispositivo móvil y disfrutar de principio a fin una serie.

La compañía reveló algunos datos curiosos sobre las maratones televisivas de los colombianos. En primer lugar, la persona que abre su cuenta en esta plataforma tarda 12 días en empezar una temporada sin interrupciones. Doce días en los que explora, coquetea, y le da la oportunidad a varias opciones, antes de comprometerse.

Segundo, el usuario promedio necesita 3 días para terminar su serie favorita. El amor verdadero, entonces, dura poco.

Tercero, el 90% de los usuarios hicieron por lo menos una maratón en su vida y solo el 35% se la repiten.

The Walking Dead, Stranger Things, Narcos, Breaking Bad, y 13 Reasons Why, son las series más vistas por los colombianos seguidas de Vikingos, Orange is the New Black, House of Cards, Grey’s Anatomy y Shooter. Aunque The Walking Dead, Grey’s Anatomy y Breaking Bad no son producciones originales de Netflix, el amor de los televidentes es tan grande que prefieren repetirlas varias veces antes de explorar un nuevo compromiso.

Vale aclarar que las series infantiles, familiares, y las temporadas que tienen menos de cinco episodios fueron excluidas del estudio, por lo que nadie respondió que su primera vez haya sido con Fuller House.

¿Cuál fue su primera maratón? Escríbanos en el recuadro de comentarios