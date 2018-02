Cuatro datos para recordar el Super Bowl LII

En Estados Unidos es una tradición, casi religiosa, seguir en televisión la final del fútbol americano NFL, no solo por el deporte, sino por la presentación de medio tiempo , los comerciales y los adelantos cinematográficos y televisivos de Hollywood.

Sin embargo, esta temporada la audiencia estuvo por debajo de los 11,9 millones de televidentes que tuvo el evento en 2017, como lo reveló Nielsen, investigadora de mercados a nivel mundial.

Algunos expertos creen que se trató de un partido con poca emoción. Otros sugirieron por redes sociales que a las presentaciones de Pink y Justin Timberlake les falto espectáculo, y otros que simplemente ya pasó la moda de sintonizar el Super Bowl.

A continuación vea los momentos que marcaron uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo.

Un partido sentenciado

Los Eagles de Filadelfia derrotaron 41-33 a los Patriots de Nueva Inglaterra y se convirtieron por primera vez en campeones del Super Bowl. En otras palabras, los menos favoritos derrotaron al equipo defensor del título y que tenía como capitán al ídolo Tom Brady, de 40 años.

Brandon Graham, jugador de los Eagles, dio la estocada final al partido cuando le robó el balón a Brady, quien mandó a todo el equipo al ataque cuando faltaban 2 minutos para que se terminara el encuentro. Brady no pudo contener su desasosiego y se tumbó a un costado del partido durante los últimos minutos del espectáculo.

La actitud del veterano recibió críticas en redes sociales que pusieron en duda si tendría otro partido como profesional en la NFL.

Justin Timberlake y una presentación sin errores

Los aficionados esperaban un espectáculo con algún show con polémicas o errores que trascendieran con el tiempo, como en 2004 cuando Timberlake rompió sin querer el vestuario de Janet Jackson, o en 2016 con el famoso baile de los tiburones de Katy Perry.

Sin embargo, Timberlake cantó desde Can’t Stop the Feeling, hasta Sexy Back y Cry me a River. Al final, Timberlake interpretó I Will Die 4 U para homenajear a Prince, quien falleció en 2016, junto con una luz púrpura que cubrió todo el estadio U.S. Bank Stadium en la ciudad de Minneapolis (Minnesota).

Pink y el himno de los Estados Unidos

La cantante logró salir de un resfriado común que puso en riesgo su presentación estelar para la final de la NFL.

Vestida con una chaqueta plateada y un pantalón blanco, Pink salió a un costado de la cancha y antes de empezar a cantar se sacó un chicle de la boca, gesto que se volvió viral en redes sociales.

Sin contratiempos ni errores, la cantante de Pensilvania interpretó el himno de los Estados Unidos frente a 73 mil espectadores y otros 110 millones por televisión. Vale la pena comentar que ningún jugador se arrodilló, como sucedió en los partidos de este campeonato, en protesta a los actos racistas que ocurren en el país.

Leslie Odom Jr. rinde homenaje a sus ancestros

El estadounidense, de 36 años, reconocido por su papel como Aaron Burr en el musical Hamilton, que le valió un premio Tony en 2016, interpretó ‘America The Beautiful’.

“Quiero honrar las experiencias de mis ancestros. Quiero honrar mi historia, la historia de mi familia y la historia de mis ancestros”, aseguró Leslie Odom Jr., al final de la presentación.