Siete tráilers que nos entusiasmaron esta semana

Solo: A Star Wars Story, The Avengers: Infinity War y Misión Imposible, son algunas de las películas que lanzaron nuevos tráilers durante el Super Bowl. Véalos aquí.

Hollywood aprovechó el entretiempo del partido del Super Bowl para estrenar los adelantos de las producciones millonarias que llegarán en 2018.

Entre las más destacadas están el regreso de sagas como Star Wars, Jurassic World, y The Avengers, hasta nuevas historias como ‘Skyscraper’ con Dwayne ‘La Roca’ Johnson y ‘A quiet place’, con la actriz británica Emily Blunt y su esposo, John Krasinski.

Vea todos los tráilers a continuación:

The Cloverfield Paradox (Disponible en Netflix)

J. J. Abrams (Star Wars y Misión Imposible) dirigió la tercera entrega de esta antología, ahora disponible en Netflix, que cuenta cómo es una invasión alienígena a la Tierra grabada en primera persona por un grupo de científicos. En este punto, el planeta está al borde de acabar con la amenaza, ¿logrará sobrevivir la humanidad?

Pese a que la película empezó como un proyecto de bajo presupuesto con actores desconocidos en 2008, la segunda y tercera parte están cargadas de estrellas de Hollywood como Bradley Cooper, John Goodman, y Daniel Brühl (Goodbye Lenin!), entre otros. No importa si no se ha visto la primeras películas, pues se tratan de historias que no están relacionadas entre sí.

Skyscraper (Estreno: 13 de julio)

Dwayne Johnson (Jumanji) se le midió a interpretar a un ex soldado estadounidense que se dedica a evaluar la seguridad de grandes compañías. En uno de sus trabajos viajará a China para proteger el edificio más grande del mundo. Allí enfrentará a un grupo de secuestradores armados al mejor estilo de Rápidos y Furiosos o los G.I. Joe.

El director Rawson Marshall Thurber, conocido por las películas de comedia como ‘We’re Miller’ (2013) y ‘Un espía y medio’ (2016), debutará con esta historia en el género de acción.

Misión Imposible: repercusión (Estreno: 27 de julio)

“Tu misión, si decides aceptarla…”, es una de las frases más conocidas de la saga y la que abre esta nueva entrega del super agente Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise.

El protagonista deberá responder ante sus enemigos mundiales por arruinar sus planes de dominación mundial. Vale la pena destacar que Henry Cavill será uno de los protagonistas y además responde a la pregunta de por qué no se podía afeitar el bigote para su papel como Superman en La Liga de la Justicia. Vea el tráiler y entenderá.

Un lugar tranquilo (Estreno: 6 de abril)

Emily Blunt (El diablo se viste de Prada, 2006) interpreta a una madre de familia que debe huir de la ciudad en busca de silencio por culpa de una maldición. Un bosque parece un buen lugar para estar a salvo o morir sin ser escuchados. También participa John Krasinski, actor de The Office (2005-2013), quien actúa y dirige en su primera película de suspenso.

Han Solo: una historia de Star Wars (Estreno: 25 de mayo)

Ron Howard, director de Apolo 13 (1995) y Una mente maravillosa (2001), aceptó hacer el spin-off de Han Solo, luego de que Disney despidiera a los directores Chris Miller y Phil Lord por darle un enfoque humorístico a la trama de este personaje tan importante para la saga.

Han Solo, interpretado en la primera película por Harrison Ford, estará a cargo de Alden Ehrenreich en su versión juvenil. La historia contará cómo se conocieron Solo con Chewbacca (Joonas Suotamo) y Lando Calrissian (Donald Glover) antes de la gran rebelión.

Los Vengadores: Guerra Infinita (Estreno: 4 de mayo)

El segundo tráiler de los héroes favoritos de Marvel revela que ya están listos para la guerra y que atacarán por bandos. Iron Man (Robert Downey Jr.) con Doctor Stranger (Benedict Cumberbatch) y Spider-Man (Tom Holland); Capitán América (Chris Evans) con Viuda Negra (Scarlett Johansson), Hulk (Mark Ruffalo) y Pantera Negra (Chadwick Boseman); Thor (Chris Hemsworth) con el combo de Guardianes de la Galaxia; y Visión (Paul Bettany) con Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen).

Jurassic World (Estreno: 22 de junio)

La nueva entrega de la saga, dirigida por el español Juan Antonio Bayona (Lo imposible, mostrará cómo es el futuro de la tecnología para clonar dinosaurios de la mano de Chris Pratt como Owen Grady, científico y aventurero de Jurassic World.