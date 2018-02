Playlist: el retiro de Paul Simon

Después de cincuenta años de carrera, el compositor Paul Simon anunció su retiro.

“Amo hacer música, mi voz sigue siendo fuerte, y mi banda es un grupo extraordinario de músicos dotados. Pienso constantemente en la música. Estoy muy agradecido por una carrera tan satisfactoria, y, por supuesto, al público que escuchó algo en mi música que tocó sus corazones”, anunció a través de su cuenta de Twitter. Su último concierto (con excepciones para presentaciones benéficas por el medio ambiente, aclaró) será el 15 de julio en Londres.

Sound of Silence, 1964

Simon, quien llegó a la escena musical como miembro del dúo Simon & Garfunkel, alcanzó la fama internacional cuando se estrenó la película The Graduate (1968), en la que su canción Mrs. Robinson hizo parte de la banda sonora. Desde entonces, su carrera le ha valido dieciséis premios Grammy, entre ellos tres Álbum del Año (Bridge Over Troubled Water, Still Crazy After All These Years, Graceland) y un homenaje a la Vida y Obra.

Mrs. Robinson (1968)

Después de su separación de Garfunkel, en 1970, Simon construyó una carrera como compositor, cantante y productor. La revista Time lo eligió en 2006 como una de las 100 personas que le dieron forma al mundo como lo conocemos hoy en día (junto a personajes como Bill Clinton, Ang Lee, Ariana Hiffington y Ralph Lauren), y Rolling Stone lo incluyó como número 8 en su lista de los 100 mejores compositores de todos los tiempos.

Bridge over troubled water, 1970

Además de ser uno de los músicos más influyentes del siglo XX, Simon es un activista por los derechos civiles y el medio ambiente. Su disco Graceland, de 1986, es una mezcla de ritmos africanos que aprendió en Suráfrica durante el boicot que impusieron las Naciones Unidas al país por el sistema de Apartheid; y su fundación Little Kids Rock trabaja por la educación musical de niños de escasos recursos en todo Estados Unidos.

The Boxer, 1970

Uno de los hitos históricos en su carrera fue en 1981, cuando se reunió con Art Garfunkel y para el gran Concierto en Central Park. Se cree que 500.000 personas estuvieron presentes en el espectáculo, convirtiéndolo en uno de los 10 públicos más grandes que ha tenido un espectáculo musical en la historia.

Me and Julio down by the school yard, 1970

Sin duda extrañaremos haber tenido la oportunidad de verlo en concierto. Estas son algunas de nuestras canciones favoritas de Paul Simon. ¿Cuál es la suya? Cuéntenos en el espacio de comentarios.

Bonus Tracks

Kodachrome, 1973

You can call me Al, 1986