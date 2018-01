Playlist: Ganadores del Grammy 2018

La 60 edición de los Grammy estuvo cargada de mensajes políticos: varios artistas se pronunciaron en contra del racismo; otras en apoyo a los movimientos Time’s Up y #MeToo; y otros más participaron en la lectura de Fire and Fury, el libro del periodista Michael Wolff que muestra a Donald Trump como una persona inestable, desinformada e intelectualmente limitada.

Por el lado de la música, Bruno Mars y Kendrick Lamar dieron cátedra sobre cómo ganar Grammys. Mars obtuvo seis estatuillas en Grabación del año; Álbum; Canción (24K Magic); Interpretación R&B; Canción R&B (That’s What I Like); Álbum R&B. Lamar, por su parte, se quedó con cinco gramófonos en las categorías de rap a Mejor interpretación (Humble); Acompañamiento (Loyalty); Canción (Humble); y Álbum (Damn).

Shakira ganó el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino con El Dorado, donde superó a Juanes (Mis Planes Son Amarte); Natalia Lafourcade (Musas); Alex Cuba (Lo Único Constante); La Santa Cecilia (Amar y Vivir). Alessia Cara, de 21 años, obtuvo el premio a Mejor nuevo artista, superando a Julia Michaels, Lil Uzi Vert, Khalid y SZA.

Ed Sheeran, quien no estuvo presente en la ceremonia, ganó dos Grammys a Mejor Álbum Pop e Interpretación. The Weeknd (Urbano contemporáneo), LCD Soundsystem (Dance), Foo Fighters (Rock) Portugal. The Man (Dúo), Residente (Urbano), Rubén Blades (Salsa), The Rolling Stones (Blues), y los productores musicales de La La Land (Banda sonora, 2017) se llevaron un Grammy cada uno.

Las presentaciones

Kendrick Lamar convocó a un ejército de soldados para dar la primera gran presentación de los Grammy. Con una bandera de los Estados Unidos proyectada a su espalda, el rapero mezcló sus éxitos Humble, Damn, XXX, y Loyalty, junto con Bono y The Edge, de U2.

Lamar aprovechó la apertura de la ceremonia para lanzar un mensaje cargado de críticas en referencia a los tiroteos, hostigamiento y otros casos de racismo en Estados Unidos.

Donald Glover, conocido como Childish Gambino, interpretó ‘Terrified’ de su álbum “Awaken, My Love!” (2016) vestido de blanco y aprovechó la oportunidad para levantar a JD McCrary al mejor estilo del Rey León, película en la que Glover interpretará a Simba, mientras que McCrary, será la versión joven de este personaje.

James Corden, conductor de la ceremonia, hizo una presentación en el metro de Nueva York junto a Sting y Shaggy, al estilo Carpool Karaoke. Allí el trío interpretó ‘Every Breath You Take’ y ‘It wasn’t me’, luego en el escenario aparecieron Sting y Shaggy para cantar ‘Englishman in New York’ en una versión reggae.

Sin embargo, Kesha se apropió del escenario junto a Camila Cabello, Julia Michael, Cyndi Lauper, Bebe Rexha y Andra Day, quienes vestidas de blanco interpretaron ‘Praying’, una canción sobre los abusos físicos y psicológicos que soportó Kesha por parte de su productor Lukasz Sebastián Gottwald (Dr. Luke).

Las artistas mostraron mensajes de los movimientos #MeToo y Time’s Up, junto una rosa blanca. “Trabajemos juntos, mujeres y hombres, como una industria musical unida comprometida a crear entornos de trabajo más seguros, igual salario y acceso para todas las mujeres”, sentenció Janelle Monae, cantante, productora y actriz, en la ceremonia.

Donald Trump también tuvo su espacio de la mano de varios artistas, quienes leyeron fragmentos del libro Fire and Fury, escrito por el periodista Michael Wolff, sobre las conductas más extrañas del mandatario en su primer año como presidente.

La lectura más destacada de la noche vino de Hillary Clinton, quien leyó: “Tenía un viejo temor de ser envenenado, una de las razones por las que le gustaba ir a McDonals. Nadie sabía que iba y además la comida ya estaba hecha”.

La presentación de minuto y medio se viralizó en las redes sociales, lo que desató la ira de Donald Trump Jr., quién aseguró en su cuenta de Twitter que: “leer un extracto de un libro de #fakenews en los Grammys parece proporcionar un gran consuelo tras perder la presidencia”.

Bruno Mars con ‘Finesse’; Pink con ‘Wild Hearts Can’t Be Broken’; y Lady Gaga con ‘Millions Reason’ estuvieron en las presentaciones más destacadas de los Grammy. Luis Fonsi y Daddy Yankee, por su parte, cantaron Despacito, la canción y el álbum que no se pudieron llevar ningún Grammy de la ceremonia.

