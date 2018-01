Call me by your name, la película más bella de la temporada

Ya se puede ver en Colombia la película Call me by your name, nominada al Oscar a Mejor Película y Mejor Actor (Timothée Chalamet)

Call me by your name

132 minutos

El director siciliano Luca Guadagnino (I am Love) trae esta cinta basada en la novela de André Aciman, que narra la historia de amor entre Oliver, un estudiante de doctorado y Elio, el hijo adolescente de su asesor de tesis.

Protagonizada por Armie Hammer (The Social Network) y el joven neoyorquino Timothée Chalamet (Lady Bird), la historia romántica transcurre durante un verano en el norte de Italia en los años ochenta. En esta película, el amor va creciendo, poco a poco, a la sombra de los vinos, el mar, las conversaciones y los bailes. Bella, tal vez, sea la palabra más adecuada para calificarla.

Además de las nominaciones de la cinta y de Chalamet, Call me by your name es candidata al premio de Mejor Guion Adaptado (James Ivory, The remains of the day) y Mejor canción, por Mystery of Love, de Sufjan Stevens.

