Lo que se perdió de los Premios SAG 2018

En el papel de anfitriona estuvo Kristen Bell (The Good Place), quien inauguró la edición 24 de los premios en la ciudad de Los Ángeles. La actriz hizo una parodia de Melania Trump y su campaña contra el acoso cibernético, mencionó al movimiento #MeToo, y resaltó el papel de la mujer en la industria del cine.

“Creo que mi primera iniciativa como Primera Dama será el acoso cibernético, porque aún no he visto ningún progreso. Me hace feliz decir que #MeToo no es un momento sino un movimiento que seguirá adelante, asegurémonos de liderar el cambio com empatía y diligencia, porque el miedo y la ira nunca ganarán la carrera”, aseguró Bell.

A diferencia de los Globo de Oro, las actrices lucieron todos los colores del arcoiris. Sin embargo, en materia de premios, no hubo mayores sorpresas. Frances McDormand, repitió el premio a Mejor actriz con la película ‘Tres anuncios por un crimen’, dirigida por Martin McDonagh, quien recibió, junto a todo el equipo, el premio a Mejor elenco.

McDormand agradeció en su discurso a las personas que inspiraron la película. “Tres anuncios por un crimen es la representación de esos hombres y mujeres incansables que nos representan verdaderamente nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras fortalezas individuales y nuestras creencias éticas: les debemos mucho”, aseguró McDormand.

Nicole Kidman, de 50 años, recibió el premio a Mejor actriz de miniserie (que también recibió en los Golden Globes) por su papel de Big Little Lies y aprovechó para decir un discurso sobre el importante trabajo de las mujeres mayores de 40 años en la industria del cine.

“Hace 20 años a estas alturas muchas estaríamos acabadas, pero qué maravilloso es que hoy podamos superar los 40 años y demostrar que somos potentes, poderosas y viables”, dijo Kidman.

Por otro lado, Julia Louis-Dreyfus ganó la estatuilla a Mejor actriz de comedia y el de Elenco junto con todo el equipo de Veep. La neoyorquina de 57 años y quien interpreta a la presidente de los Estados Unidos no pudo estar presente en la ceremonia por su tratamiento contra el cáncer de mama que le fue detectado en septiembre de 2017.

Sin embargo, Louis-Dreyfus no dejó pasar la oportunidad y publicó en su cuenta de Twitter su agradecimiento cargado de mucho humor: “Ojalá pudiera estar en los SAG awards esta noche, pero tengo que admitir que es muy divertido verlo en mi pijama. Estoy muy honrada de ganar y ser parte de esta unión. Recuerden que estoy en la mesa con todos ustedes. ¿Cómo estuvo el pollo?”.

Claire Foy, la actriz que interpreta a la reina Isabel II en The Crown, fue premiada en la categoría de Mejor actriz en serie dramática. Matt Smith, quien interpreta al príncipe Felipe, aceptó el premio por la actriz de 33 años, quien no estuvo presente.

La cuota masculina

Gary Oldman obtuvo el premio a Mejor actor en cine por su papel de Winston Churchill en Darkest Hour, dirigida por el británico Joe Wright (Orgullo y Prejuicio, 2005).

Oldman, de 59 años, aceptó el premio con un emocionante discurso: “Solo diré esto: Churchill nos recuerda que nos ganamos la vida con lo que obtenemos, pero hacemos la vida con lo que damos y ustedes han dado enormemente esta noche y estoy honrado y profundamente orgulloso de recibir este magnífico premio, Dios los bendiga a todos”.

Sam Rockwell, por su parte, se llevó el premio a Mejor actor de reparto en cine por su papel en Tres anuncios por un crimen.

William H. Macy (Shameless), Alexander Skarsgård (Big Little Lies), y Sterling K. Brown (This is Us) se llevaron el premio a Mejor Actor en las categorías de Comedia, Miniserie, y Drama respectivamente. Brown además participó del premio al Mejor Elenco en Serie de Televisión junto a sus compañeros de This is Us, entre los que se encuentran Mandy Moore y Milo Ventimiglia.

Morgan Freeman recibió el premio a su trayectoria artística de los SAG Awards a sus 80 años. El actor de Memphis, Tennessee, (Estados Unidos) recordó sus papeles más memorables como por ejemplo ‘Million Dollar Baby’ (Ganador del Oscar en 2004), ‘The Shawshank Redemption’ (Ganador del Globo de Oro en 1994), y ‘Driving Miss Daisy’ (Ganador del Globo de Oro en 1989).