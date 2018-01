Cuatro canciones para disfrutar el fin de semana

Maroon 5, la banda liderada por el estadounidense Adam Levine, le está apostando sus últimos éxitos a la cultura millennial. Luego grabar el video musical de ‘Don’t Wanna Know’ vestidos de animales ficticios para emular el juego Pokémon Go, la banda de Los Ángeles lanzó el video de ‘Wait’, una fusión de indie y hip-hop, en la que aparece Levine probando todos los filtros de Snapchat.

La canción, que aparece en el sexto álbum de estudio titulado Red Pill Blues, acumula más de dos millones de visitas en YouTube en tan solo dos días.

Dua Lipa, por su parte, sigue la línea de Maroon 5 y le canta a su generación. La cantante, modelo, y compositora de 22 años saltó a la fama en 2015 con su éxito Be the One, con el que ganó el premio a Artista Revelación de los MTV Europe Music Awards.

Ahora la artista británica lanzó ‘IDGAF’ (“I don’t give a f*ck”, que traduce al español “Me importa un c*lo”). La canción acumuló de 28 millones de reproducciones en YouTube en apenas una semana.

Por otro lado, Enrique Iglesias lanzó una canción para la fiesta de fin de semana titulada El baño. La mezcla de ritmos urbanos y electrónica llevaron al artista a hacer una canción que ha sido criticada y alabada por los usuarios en redes sociales. Algunos dicen que tiene mensajes de doble sentido y otros que puede ser el nuevo Despacito.

Sin importar las críticas, El baño hace parte de las tendencias de la semana y tiene más de 30 millones de reproducciones en YouTube. Escúchela y saque sus conclusiones.

Pablo Alborán, otro español de la región de Málaga, sorprendió a su fanaticada de bohemios y románticos con una versión en piano de su canción Prometo, que le da nombre a su cuarto álbum de estudio lanzado en noviembre de 2017 y a la gira que pasará por el teatro de la Universidad de Medellín (2 de abril) y el Teatro Jorge Eliécer Gaitán (3 de abril).