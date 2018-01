“Mercy on me”, la novela gráfica sobre la vida de Nick Cave

Nick Cave tiene 60 años y es uno de los personajes más enigmáticos y elegantes que han salido de Australia en los últimos tiempos. Su música, con la banda Nick Cave & The Bad Seeds, fundada en 1983, siempre lleva un mensaje de melancolía que su voz, profunda como una caverna, transmite sin falta a quien lo escucha.

Luego de la muerte de Arthur Cave, su hijo de 15 años, en 2015, el artista compartió con el mundo estos sentimientos en su álbum Skeleton Tree y el documental One more time with feeling, presentado en el Festival de Venecia, que reflejaron su dolor contrastado con su resiliencia.

Estas expresiones de amor y sufrimiento llevaron a Reinhard Kleist, uno de los maestros de la novela gráfica de Alemania, a convertir la vida del australiano en una novela gráfica titulada ‘Nick Cave: Mercy on me’, que combina las canciones de Cave, hechos biográficos reales y algunas invenciones fantásticas de su vida.

La novela, de 328 páginas con ilustraciones en blanco y negro, llevarán al lector a explorar los inicios musicales de Cave en Melbourne; sus primeros viajes a Europa para probar suerte; su romance con Anita Lane, la cantante australiana que lo ayudó a superar su adicción a la heroína; y su capacidad creativa para transmitir por medio de su música estas emociones.

Canciones como Red Right Hands, The Mercy Seat, The Hammer Song, y Where the Wild Roses Grow, alimentan los diálogos del cómic y muestran la cara rebelde del artista, así como su parte reflexiva sobre la muerte, la culpa y la redención.

Los detalles gráficos son fieles a los lugares que frecuentó Cave en toda su vida, al punto que el mismo cantante la consideró como una buena autobiografía. “¡Esta novela está más cerca de la verdad que cualquier biografía sobre mi, eso es seguro!”, contó el artista a The Guardian.

El cómic ya está disponible en inglés y español.