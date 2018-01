Esto es todo lo que tiene que saber de los Grammy 2018

La edición 60 de los Grammy premiará a los mejores álbumes, canciones, y artistas, en una fiesta sin igual bajo la dirección del comediante James Corden, conocido por su programa ‘Carpool karaoke’.

Bruno Mars, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Lady Gaga, Pink, Cardi B, Alessia Cara, Khalid Logic, Childish Gambino (Donald Glover), Patti Lupone, y Ben Platt, se presentarán durante toda la noche y prometen revelar sus nuevas canciones.

Vea también: Childish Gambino, una voz que tiene que conocer

Luego de estas presentaciones de lujo, los amantes de la música conocerán a los ganadores de Mejor Canción, Álbum, y Grabación del año, a los que están nominados los raperos Jay-Z, Kendrick Lamar, y Childish Gambino. Sin contar con sus nominaciones en Grabación, Canción, y Álbum en rap.

Bruno Mars es otro de los favoritos. Podría llevarse los premios a Mejor Álbum y Grabación del año, sin contar con las múltiples nominaciones en R&B por su trabajo 24K Magic y sus canciones That’s What I Like y Finesse.

Vale la pena destacar que Luis Fonsi y Daddy Yankee son los únicos latinos nominados en las categorías más importantes de la ceremonia como son Canción del año; Mejor álbum pop; y Grabación.

Vea también: Música nueva: Bruno Mars, Charlie Puth, Justin Timberlake y Kendrick Lamar

Por otro lado, los colombianos Juanes y Shakira están nominados a Mejor Álbum Latino Pop con ‘Mis Planes Son Amarte’ y ‘El Dorado’, respectivamente. Esta categoría la comparten con los mexicanos Natalia Lafourcade y su Homenaje al folclore Latinoamericano (Musas); La Santa Cecilia con ‘Amar y vivir’; y el cubano Alex Cuba y su álbum de jazz afrocubano: ‘Lo Único Constante’.

Lorde, Ed Sheeran, Lady Gaga, Pink y The Weeknd, tienen una nominación en la categoría de Mejor Canción en pop y R&B.

Grammy honorífico

En 2018 la banda británica Queen y la cantante estadounidense Tina Turner recibirán el ‘Lifetime Achievement Award’, por sus contribuciones históricas a la música mundial, junto a The Meters (funk), Neil Diamond (R&B), Emmylou Harris (country), Hal Blaine (baterista), y Louis Jordan (rhythm and blues).

Vea también: Las 10 canciones preferidas de Juanes

Mejor nuevo artista

Este galardón sin duda alguna marcará la tendencia musical de 2018, así como sucedió con Chance the Rapper, ganador de esta mención en 2017, con su éxito No Problem. Esta vez no hay ningún artista favorito, ya que cada nominado tiene excelentes razones para quedarse con la mención.

Por ejemplo, la nominada Julia Michaels por fin decidió empezar su carrera como artista en 2017, luego de escribir varios éxitos para Justin Bieber (Sorry), Selena Gomez (Bad Liar) y Gwen Stefani (Used to love you). Michaels debutó en el mundo de la música en abril del año pasado con Issues, un éxito que cuenta con más 130 millones de reproducciones en YouTube.

Mientras tanto, Khalid, debutó con Location, canción que lo llevó a ganar el premio a Mejor Artista Nuevo en los MTV Video Music Awards; y el rapero Lil Uzi Vert, de 24 años, concursa en esta categoría con su canción ‘Xo Tour Lif3’ una fusión de ritmos de electrónica, urbano, y pop, conocido como el “mumble rap”.

Cambio de sede

Para celebrar los 60 años de los premios Grammy, la Academia de Grabación de los Estados Unidos cambió su sede habitual en Los Ángeles y se fue al Madison Square Garden de Nueva York.

Vea también: Los cinco mejores ‘Carpool Karaoke’

Los Grammy se entregarán el próximo 28 de enero. El canal TNT transmitirá la ceremonia y premiación a partir de 7:30 p.m.