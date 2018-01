Vea los flamantes ganadores de los Critics Choice Movie Awards

El grupo más grande de críticos de cine de los Estados Unidos y Canadá eligieron en 28 categorías a los mejores actores, directores, películas y series de televisión de la última temporada.

Guillermo del Toro, oriundo de Guadalajara, recibió el galardón de Mejor director y película por ‘La forma del agua’, un largometraje de ciencia ficción que cuenta la historia sobre el romance de un monstruo acuático y una aseadora que no habla en plena Guerra Fría.

Las ganadoras del Globo de Oro de 2018, Frances Mc Dormand (Tres anuncios por un crimen) y Allison Janney (I, Tonya) se llevaron las estatuillas de Mejor actriz y actriz de reparto respectivamente. Gal Gadot, por su parte, subió al escenario a recibir el galardón por Mejor película de acción por Wonder Woman.

Gary Oldman y su increíble transformación para encarnar a Winston Churchill (Darkest Hour) se llevaron el premio a Mejor actor, mientras que Sam Rockwell en el papel de policía en ‘Tres anuncios por un crimen’ se hizo con el la estatuilla de Mejor actor de reparto.

Vale la pena destacar que The Big Sick, del director Michael Showalter, se quedó con la categoría de Mejor película de comedia sobre las favoritas: The Disaster Artist, ganadora de esta categoría y Mejor actor comedia (James Franco) en los Globo de Oro; I, Tonya, protagonizada por Margot Robbie; y Lady Bird, ganadora de Mejor película, actriz principal, actriz de reparto y guión, en los Globo de Oro.

En televisión, el actor escocés Ewan McGregor se llevó el galardón a Mejor actor en película de TV por Fargo, mientras que Nicole Kidman el de Mejor actriz en Big Little Lies, que a su vez se quedó con la categoría de Mejor miniserie.

The Marvelous Mrs. Maisel y The Handmaid’s Tale se repartieron los galardones de Mejor serie comedia y serie dramática respectivamente. Al igual que Rachel Brosnahan y Elisabeth Moss, quienes fueron elegidas como las Mejores actrices de comedia y drama.

Los actores estadounidenses Ted Danson (The Good Place) y Sterling K. Brown (This Is Us) recibieron los galardones en las categorías de Mejor actor de comedia y drama respectivamente.