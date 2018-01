‘La forma del agua’ encabeza la lista de los más nominados a los premios Bafta 2018

La forma del agua, la nueva película de Guillermo del Toro, acumula más nominaciones a los Bafta 2018 que cualquier otra película de las cintas en competencia.

Entre los premios que podría ganarse están: Mejor Película, Director (Guillermo del Toro), Actriz (Sally Hawkins), Guion Original, Música, Fotografía y Actriz de Reparto (Octavia Spencer).

‘Tres anuncios por un crimen’, del director irlandés Martin McDonagh, le sigue con nueve nominaciones, entre ellas Mejor Película, Director, Guion Original, Actriz (Frances McDormand) y Actor de Reparto (Sam Rockwell), quienes ya se alzaron con los Globo de Oro. ‘La hora más oscura’, dirigida por el británico Joe Wright, tiene seis nominaciones a Mejor Película, Película Británica, Actor (Gary Oldman, ganador del Globo de Oro 2018), Actriz de Reparto (Kristin Scott Thomas), Música, y Fotografía.

Del Toro y McDonagh se vuelven a encontrar en estas nominaciones, luego de compartir la misma categoría, y favoritismo, en los Golden Globes, celebrados el pasado 7 de enero.

Dunkerque, la película de Christopher Nolan, está nominada a Mejor Película, Director, Música, Fotografía y Edición, quedando por fuera de otras nominaciones importantes como, por ejemplo, Mejor Actor, Actriz y Actriz de Reparto.

Por otro lado, hay otras joyas del cine que no pueden pasar desapercibidas como Call Me By Your Name, nominada a Mejor Película, Director (Luca Guadagnino), Guión Adaptado y Actor (Timothée Chalamet); Lady Bird en Mejor Guión Original, Actriz (Saoirse Ronan, ganadora del Globo de Oro) y Actriz de Reparto (Laurie Metcalf); I, Tonya en las categorías de Mejor Guión Original, Actriz (Margot Robbie) y Actriz de Reparto (Allison Janney, ganadora del Globo de Oro).

En la categoría de Mejor Cinta Animada, vale la pena destacar la nominación de Loving Vincent, que estará junto a Coco, ganadora del Globo de Oro, y la película franco-suiza ‘La vida de Calabacín’ (My Life as a Courgette).

La ceremonia se celebrará en el Royal Albert Hall de Londres este 18 de febrero y será presentada por Joanna Lumley, ganadora del Bafta a Mejor Actriz en 1992 por la serie Absolutely Fabulous. La transmisión será transmitida por BBC One y en Colombia por Film and Arts.