Música nueva: Bruno Mars, Charlie Puth, Justin Timberlake y Kendrick Lamar

El día de los Reyes Magos se ha adelantado con tres regalos a la puerta de 2018. Por un lado, Bruno Mars regresó a los años 90 con la rapera Cardi B; Charlie Puth lanzó un éxito con Boyz II Men; Kendrick Lamar reveló una de las canciones de la película de Marvel: Black Panther; y Justin Timberlake viajó al año 2028 para presentar una obra maestra el mejor estilo de Steve Jobs.

A continuación escuche las canciones que prometen ser éxitos:

Bruno Mars estrenó el video de Finesse con la rapera neoyorquina Cardi B. y ya cuenta con 17 millones de visualizaciones en YouTube. La vestimenta noventera, los colores incandescentes y la coreografía hacen un homenaje a las series In Living Color, con Jamie Foxx y Jim Carrey, y The Fresh Prince of Bel-Air de Will Smith.

Charlie Puth también se quedó en los años noventa con su canción: If you leave me now, junto a los eternos Boyz II Men. Mucho amor y cursilería en una sola canción, ideal para decir: “no me dejes baby porque me quitarías la mayor parte de mí” (haciendo referencia al clásico homónimo de la banda Chicago).

Kendrick Lamar, por su parte, se dejó llevar por el género del R&B junto a la cantautora SZA. Después de arrasar con todos los premios de los MTV Music Awards en 2017 con su éxito Humble, Lamar hizo varias colaboraciones entre ellas All the stars en la que se aprecia el sonido suave e hipnótico de este género.

Por último, Justin Timberlake, ataviado con un buzo cuello de tortuga y gafas (recordando al inmortal Steve Jobs), presenta Filthy, de su nuevo álbum Man of the Woods, que saldrá a la venta el 2 de febrero. En el video Timberlake presenta, en un auditorio de Kuala Lumpur (Malasia), un robot que baila un hip-hop mezclado con guitarras eléctricas.