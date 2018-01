Simone Garcia Johnson, de amante de la lucha libre a Miss Golden Globe

Como es costumbre, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood elige al hijo o hija de una estrella del cine y la televisión para que presente uno de los premios bajo el título de ‘Miss (Mister) Golden Globe’.

En 2018 la elegida fue Simone Garcia Johnson, hija del reconocido actor Dwayne ‘La Roca’ Johnson, seguirá con el legado por el que han pasado estrellas como Melanie Griffith (1975), Laura Dern (1982), Dakota Johnson (2006) y las tres hijas de Sylvester Stallone en 2017.

Vea también: Cinco actores que fueron Miss o Mr. Golden Globe

Sin embargo, todo parece indicar que en 2018 será una presentación para enmarcar en la historia, pues por primera vez el título de ‘Miss’ será cambiado a ‘Embajadora’. Esto se debe a una decisión de la directiva de los premios, quienes consideran que estos jóvenes no son solo una cara bonita sino que son parte fundamental de los premios.

by @romanyeestudio A post shared by Simone ♔ (@simonegjohnson) on Oct 19, 2017 at 2:57pm PDT

Aparte de ser la hija del actor mejor pagado del mundo, Johnson, de 16 años, cuenta con un contrato con la agencia de modelos IMG, la misma que representa a Cara Delevingne, Alessandra Ambrosio y Gisele Bündchen.

En entrevistas, Garcia admite que no está interesada en la industria cinematográfica, sino que quiere ser luchadora de la WWE como sus padres: “Tengo planeado estudiar Administración de Empresas y después de graduarme quiero perseguir una carrera en la lucha libre”, aseguró a The Hollywood Reporter.

Por otro lado, también es una gran activista de los derechos humanos, contra la discriminación racial, movimientos feministas e incluso es una dura crítica del presidente Donald Trump, como lo muestra en su cuenta de Instagram. Estos detalles en particular, la hicieron la candidata predilecta para ser la embajadora de los Golden Globes en una ceremonia que promete estar muy políticamente cargada.

merry christmas, ya filthy animal A post shared by Simone ♔ (@simonegjohnson) on Dec 24, 2017 at 4:52pm PST

Vea también:¿Por qué Dwayne ‘The Rock’ Johnson es el hombre más sexy del mundo en 2016?

“No podríamos pensar en un mejor representante que Simone para continuar con esta tradición, ya que sus valores reflejan de cerca todo lo que representa APE” aseguró Meher Tatna, presidenta de los premios.

El apellido de la joven viene de su madre Dany Garcia, estrella de lucha libre y dueña Seven Bucks Productions. Aunque Dany se divorció de Johnson en 2008, el núcleo familiar se ha mantenido pues ella es la manager de ‘La Roca’ y productora de varios de sus proyectos como, por ejemplo, Baywatch (2017) y Jumanji: Welcome to the Jungle (2018).

Aunque la joven descartó su llegada a la industria del cine, aún tiene muchos años por delante para probar la lucha libre, la administración de empresas y si se anima, probar suerte en el mundo del cine.