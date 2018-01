Enamórese de la banda sonora de Call me by your name

Varios artistas

Call Me By Your Name

(Original Motion Picture Soundtrack)

Sony

Call Me By Your name, de Luca Guadagnino (I am Love) y basada en la novela de André Aciman, es la mejor película del año, según el círculo de críticos de Los Ángeles. La prensa especializada ya ha nombrado a sus protagonistas, Timothée Chalamet y Armie Hammer, dos de las estrellas del año, que seguramente recibirán varias nominaciones en 2018.

Aunque probablemente llegará a pocas salas del cine nacional por su carácter independiente, esperamos que entre en la programación de la televisión por suscripción. Mientras tanto, la banda sonora está disponible y es tan hermosa como la misma cinta. La mayoría de las canciones fueron compuestas por el estadounidense Sufjan Stevens, mientras las piezas instrumentales son producto de John Adams y Ryuichi Sakamoto.