Música para la semana con Morrissey

Morrissey

Low in high school

BMG

Por un minuto olvídese de las declaraciones que Steven Patrick Morrissey le ha dado últimamente a la prensa, sus desatinados comentarios sobre los recientes escándalos sexuales que sacuden a Hollywood, brexit y demás. En cambio, concéntrese en la voz del padre del britpop, que pasa del comentario social (Who will protect us from the police?) al romance (All the young people must fall in love) con la misma facilidad con la que empezó a hacerlo en los años ochenta junto a Johnny Marr en los Smiths. Mucho Morrissey nunca será demasiado Morrissey.