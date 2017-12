Olé, el viaje de Ferdinand: candidata al Globo de Oro

De los mismos creadores de La era del hielo y Río, llega esta historia animada, para toda la familia. Se basa en el cuento Ferdinand, El Toro, de los escritores Munro Leaf y Robert Lawson.

Dirigida por Carlos Saldanha, esta película cuenta la historia de un toro que es confundido con una bestia indomable y es capturado y alejado de los suyos. Pero en la hacienda de cría en Madrid, Ferdinand conoce a un grupo de amigos para regresar con Nina, la pequeña que lo crió.

En las voces de esta cinta hay muchos personajes del mundo latino, como Gina Rodríguez (Jane The Virgin) y Miguel Ángel Silvestre (Sense8). La voz de Ferdinand es la del exfisiculturista John Cena (Trainwreck).Vale la pena destacar que Juanes participó en la voz de Juan, el padre de Nina y con la canción Lay your head on me. Un respiro para esta temporada.