10 personajes secundarios de la TV que se robaron el show en 2017

Esta es la Edad de oro de la televisión y 2017 fue uno de los mejores años de esta época en la que somos afortunados de vivir.

Las mejores series del año nos dieron historias increíbles, escenas difíciles de borrar de la mente y actuaciones memorables. Y aunque muchas veces todos los honores y la gloria se van a los protagonistas, una serie no vale la pena si los personajes secundarios no nos enganchan.

Estos 10 actores crearon personajes que en 2017 apoyaron, desafiaron, complicaron o cambiaron las vidas de los protagonistas de nuestras series favoritas; por eso, nunca los olvidaremos.

BOB NEWBY

Stranger Things

Actor: Sean Astin

(SPOILER ALERT: Si no ha terminado la segunda temporada, no lea este párrafo)

El novio de Joyce Byers en la segunda temporada de Stranger Things es un ñoño adulto que nos demostró que no solo los héroes de acción son badass. A Bob, así como a los niños protagonistas de la serie, le hicieron bullying cuando era niño, pero es un adulto feliz que sigue disfrutando de los computadores y todo lo tecnológico que se le atraviese. Sean Astin fue el actor perfecto para hacer de este hombre decente, optimista, leal e inesperadamente heroico (así como eran Samwise Gamgee y Mikey Walsh) al que extrañaremos mucho.

DENISE

Master of None

Actriz: Lena Waithe

La mejor amiga de Dev es la protagonista de “Thanksgiving”, el mejor episodio de la segunda temporada de Master of None. A Denise ya la habíamos visto varias veces antes, pero fue en este capítulo en el que se robó el show. Ver la historia de la salida del clóset de una mujer negra fue uno de los momentos más bellos, cómicos y esperanzadores de este año en la televisión. Aziz Ansari y Lena Waithe ganaron un Emmy por el guión de “Thanksgiving” y el discurso de Waithe fue una de las mejores cosas de la noche. Si no lo han visto, corran a youtube a hacerlo.

ED KEMPER

Mindhunter

Actor: Cameron Britton

Mindhunter es una serie chévere con diseño de producción, fotografía, dirección y un elenco buenísimos, pero para muchos lo mejor de la serie fue Ed Kemper, el primer asesino en serie con el que los protagonistas de la serie tienen contacto. El parecido de Cameron Britton con el Edmund Kemper real no es solo físico; se nota que el actor estudió el tono de la voz y hasta los movimientos de la boca del asesino real (en YouTube pueden encontrar entrevistas con el Kemper real). El resultado fue uno de los personajes que más miedo inspiran en la televisión.

JANET

The Good Place

Actriz: D’Arcy Carden

The Good Place es una comedia en la que seguro todos los personajes los harán reír. Eleanor, Michael, Chidi, Tahani y Jason tienen muchos momentos brillantes, pero ninguno nos ha hecho reír en voz alta tantas veces como Janet, la… ¿asistente virtual? ¿sistema operativo? ¿base de datos? que acompaña a nuestro grupo de humanos (y ser inmortal) favoritos. Lo que habría podido ser un personaje estático que al poco tiempo aburre, se ha convertido en una de las mejores cosas de la serie gracias al guión que nunca teme innovar y la actuación de D’Arcy Carden.

LENNY BUSKER

Legion

Actriz: Aubrey Plaza

(SPOILER ALERT: Si no ha visto Legion pero planea hacerlo, no lea este párrafo)

Legion es una serie de superhéroes que no se parece a nada que hayamos visto antes. En esta mezcla de pesadilla y viaje con ácido en la que uno no sabe qué es real y qué no, Aubrey Plaza nos cautivó desde el primer capítulo como Lenny, la amiga que el mutante David conoció en el hospital psiquiátrico después de que lo diagnosticaran como esquizofrénico. Pero al final de la temporada no sabemos si Lenny es un recuerdo falso, si es una de las formas que el Shadow King adoptó para manipular a David o si es una distorsión de un recuerdo. Esperamos que Plaza vuelva en la segunda temporada y algunas de nuestras dudas sean resueltas.

MAD SWEENEY

American Gods

Actor: Pablo Schreiber

Así como Legion, American Gods es otra serie que hace que a uno se le explote el cerebro con sus visuales. Esta historia basada en un libro de Neil Gaiman y creada por Bryan Fuller (Hannibal, Pushing Daisies) no es para todo el mundo, pero para quienes la disfrutamos, una de las mejores cosas fue ver a Pablo Schreiber como Mad Sweeney. En la serie, la historia de este duende irlandés se expande aun más y Schreiber le da una profundidad que no tenía en el libro. Fuller ya no estará involucrado en la segunda temporada, pero Schreiber y los demás actores sí porque historia hay para rato.

OFGLEN

The Handmaid’s Tale

Actriz: Alexis Bledel

(SPOILER ALERT: Si no ha visto la serie pero planea hacerlo, no lea este párrafo)

The Handmaid’s Tale, así como el libro de Margaret Atwood en el que está basada, es a ratos deprimente y a otros enfurecedora. En un futuro distópico en el que Estados Unidos vive bajo un régimen super religioso que trata a las mujeres como objetos que solo sirven para la reproducción, la historia de Ofglen es una de las más chocantes. Este personaje no tenía tanta importancia en el libro, pero en la serie le dieron a Alexis Bledel una historia que involucra romance lésbico prohibido, castración y un escape fallido. ¿Volveremos a verla después de que la montaron a esa van negra? ¿Ejecutarán o perdonarán a Ofglen en la segunda temporada? Sea cual sea la respuesta, seguro nos traumatizará.

OLENA TYRELL

Game of Thrones

Actriz: Diana Rigg

(SPOILER ALERT: Si no ha visto la séptima temporada, no lea este párrafo)

En la séptima temporada de Game of Thrones nos despedimos de uno de los mejores personajes secundarios que el mundo creado por George R. R. Martin, David Benioff y D. B. Weiss nos había dado. Cersei destruyó a su familia en la sexta temporada y Olena ya no tenía más razones para vivir, pero la matriarca de la familia Tyrell no podía despedirse de este mundo de otra manera que no fuera ganando. Cuando se asegura de que el veneno que le dio Jaime Lannister no implicará una muerte dolorosa, le manda un último mensaje a su enemiga y le confiesa que ella fue la que orquestró la muerte de Joffrey: “Dile a Cersei. Quiero que sepa que fui yo”.

RENATA KLEIN

Big Little Lies

Actriz: Laura Dern

Big Little Lies tiene un elenco para morirse y entre ellas está Laura Dern como Renata, una mamá trabajadora y fuerte que está dispuesta a enemistar a quien sea con tal de defender a su hija, Amabella. En manos de otros escritores y de otra actriz, Renata habría podido ser la villana de la serie (en el primer capítulo le grita en la cara a un niño), pero Dern es una experta en mostrar los matices de una mujer intimidante. Nos morimos de las ganas de volver a ver a este personaje ahora siendo amiga de las demás en la segunda temporada de Big Little Lies.

SAM SYLVIA

GLOW

Marc Maron

En una serie con un elenco femenino tan grande como GLOW, parece raro que escoja a un hombre como el mejor personaje secundario, pero Marc Maron brilló en su papel del director de cine clase B que se mete en la vaca loca de hacer un programa de lucha libre protagonizado por mujeres que nunca se han montado en un cuadrilátero. Sam habría podido ser un cerdo que dice chistes machistas y ya, pero Marc Maron le da una sensibilidad y un sentido del humor único a este tipo que poco a poco va conociendo y cogiéndole cariño a cada una de las futuras reinas de la lucha libre. Sus escenas con Ruth (Alison Brie) tienen algunos de los mejores diálogos de toda la serie.