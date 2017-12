El regalo póstumo de Jimi Hendrix

El Salón de la Fama del Rock and Roll, en Cleveland (Estados Unidos), tiene un espacio dedicado para el guitarrista oriundo de Seattle. En él hay una placa de bronce que dice: “Indiscutiblemente el músico más grande de la historia del rock”, a pesar de que su carrera musical solamente duró 4 años.

Sin embargo, ese tiempo le bastó para convertirse en uno de los guitarristas más increíbles de todos los tiempos. Clásicos como Hey Joe y Purple Haze llegaron a los primeros puestos de la radio en el Reino Unido, lugar donde conformó su banda The Jimi Hendrix Experience (1967).

Luego viajó a California para participar en el Monterey Pop Festival, donde saltó a la fama mundial al punto de convertirse en el mejor artista pago de los Festivales Woodstock (Nueva York, 1969) y la Isla de Wight (Reino Unido, 1970).

En ese frenesí de conciertos y presentaciones, Hendrix encontró un espacio para escribir canciones que salieron en tres álbumes Are You Experienced (1967), Axis: Bold as Love (1967) y Electric Ladyland (1968).

Vea también: 47 años sin Jimi Hendrix, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos

Desde su muerte en 1970, han salido publicados diez álbumes “piratas”, no aprobados por los herederos de Hendrix, pues solo contenían versiones alternativas de sus canciones y grabaciones hechas en festivales. Sin embargo, los representantes del músico llegaron a un acuerdo con Sony Music para lanzar las grabaciones inéditas del cantante en los discos Valleys of Neptune (2010) y People, Hell and Angels (2013).

Ahora cinco años después llegará Both Sides of the Sky, un álbum que cerrará la trilogía de discos póstumos del artista. Este proyecto cuenta con diez canciones inéditas, la mayoría grabados entre enero de 1968 y febrero de 1970.

Por otro lado, el álbum, que saldrá a la venta el 9 de marzo de 2018, contará con una reflexión nunca antes vista que el guitarrista hizo en el Festival Woodstock (1969) junto a la canadiense Joni Mitchell.

Vale la pena destacar que las canciones están remasterizadas por Eddie Kramer, el productor original de Hendrix y de otras leyendas del rock and roll como David Bowie, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Eric Clapton y Carlos Santana, entre otros.

Este nuevo álbum será un regalo perfecto para los fanáticos que disfrutan de Hendrix, quien falleció a los 27 años el 18 de septiembre de 1970 en los brazos de su novia, la patinadora británica Monika Dannemann, en el Hospital St Mary Abbots de Londres.