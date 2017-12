Cinco tráilers para alegrar el corazón

El cine tiene la magia de transportarlo de su asiento a miles de kilómetros en tan solo un segundo. Así es como sucede con Call Me by Your Name, una película del italiano Luca Guadagnino, que usa el cautivador paisaje italiano en verano para contar la historia de Elio, un joven de 17 años, y Oliver, un asistente de investigación de su padre. Ambos parecen distantes el uno del otro, pero las circustancias hacen que se relacionen y exploren su sexualidad.

Estreno:febrero 2018

La película se estrenó en el Festival de Sundance 2017 y recibió buenas críticas para sus protagonistas Armie Hammer (Oliver) y Timothée Chalamet (Elio).

Lo mismo pasó con Lady Bird, la opera prima de la actriz estadounidense Greta Gerwig, que le hace un homenaje al paso de la adolescencia a la adultez. La protagonista de esta historia es la nominada al Oscar, Saoirse Ronan (Brooklyn, 2015), quien encarnará a una joven de 17 años con algunas dotes artísticas, y una relación complicada con su madre.

Estreno: abril 2018

Otros nominados al Oscar como Mark Wahlberg (The Departed, 2006), Michelle Williams (Manchester by the sea, 2016) y Christopher Plummer (ganador por Beginners, 2011) protagonizarán All the money in the world, una historia basada en hechos reales.

Estreno: diciembre 2017

La película, dirigida por el reconocido Ridley Scott (Blade Runner), revive el secuestro del nieto de John Paul Getty, un multimillonario que se negó a pagar el rescate y recibió la oreja del joven en castigo. El drama de la cinta gira alrededor del drama que ocurrió cuando Getty le anunció a la prensa y a su familia que no estaba dispuesto a pagar un centavo por su nieto.

Vale la pena destacar que Kevin Spacey iba a interpretar originalmente a John Paul Getty, pero por los escándalos de abuso sexual, Scott lo eliminó de la película. Los productores remplazaron digitalmente la cara de Spacey con la de Plummer en las escenas ya grabadas.

Katherine Langford (13 reasons why) y Nick Robinson (Everything, Everything), dos estrellas en ascenso de Hollywood, protagonizan la comedia romántica Love, Simon, dirigida por Greg Berlanti (Dawson’s Creek). La película cuenta el drama que vive Simon (Robinson), un joven que mantiene en secreto su homosexualidad, pero que termina enamorándose de su compañero de clase. La historia da un giro cuando intente resolver ambos problemas, no sin antes recibir el apoyo de su amiga Leah (Langford).

Estreno: marzo 2018

Para concluir este viaje a través del cine volvemos a Italia con el director Gianmaria Pezzato, quien por amor a Harry Potter y las historias de J.K Rowling, decidió grabar una película “fan made” de los orígenes del máximo villano de la historia: Lord Voldemort.

Para llegar a esto tuvo que hacer una serie de acuerdos con las directivas de Warner Bros., quienes le dieron luz verde para grabar una producción casi hollywoodense con el italiano Stefano Rossi como Voldemort. La película promete cautivar a los fanáticos de la saga con buenos efectos y una trama inspirada en los libros de la británica.