“Nunca me sentí tan orgullosa de ser mujer en la industria”, Selena Gomez

BillMás allá de sus 130 millones de seguidores en las redes sociales, de sus noviazgos con The Weeknd y Justin Bieber, y de su pasado como estrella del canal Disney, Selena Gómez se ha convertido en un referente mundial de lo que significa hoy ser mujer.

La cantante, que dejó en vilo a sus fanáticos a mediados de 2015 cuando anunció que había sido diagnosticada con lupus, una enfermedad poco frecuente y autoinmune que padece menos del 7% de la población mundial, tuvo que someterse a un trasplante de riñón el 14 de septiembre de 2017.

A pesar de esta dificultad, Gomez creó varias campañas a nivel mundial para dar a conocer esta enfermedad, también compartió el proceso con sus fanáticos, inspirándolos y llenándolos de valor para sobre ponerse a las adversidades. Inclusive llegó hasta la portada de la revista Time dedicada a las mujeres más influyentes del mundo. Compartió entonces el espacio con personajes de la talla de Hillary Clinton, Ellen DeGeneres, Serena Williams y Oprah Winfrey, entre otras.

Por estas razones, Billboard entregó este reconocimiento a la cantante por su regreso triunfal al mundo de la música, por su consagración en los primeros puestos de los listados con sus canciones Bad Liar y Marshmello, y por su inagotable trabajo en campañas para ayudar a los pacientes con Lupus.

Thank you beyond for your acknowledgment and honor @billboard but honestly thank you more for the event you held for women. That night was so inspiring and every woman spoke eloquently and with such force. I’ll try to continue to give my best to even remotely live up to a title. In the mean time I hope we all continue to give our best when the world wants to give us the worst. We aren’t stopping the fight. Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 4:15 PST

Las actrices Elle Fanning, Maléfica (2014) y Francia Raisa, The Secret Life of the American Teenager (2013), quien fue la donante de la artista, entregaron el premio a la cantante, quien entre lágrimas, se fundió en un abrazo con sus amigas.

“Muchísimas gracias. Para ser honestos, creo que Francia debería estar recibiendo este premio porque me salvó la vida”, comentó Gomez y agregó: “No puedo estar más agradecida por la posición que me dieron en mi carrera. Jamás me sentí más orgullosa de lo que estoy hoy por ser una mujer de esta industria, y eso es porque me siento agradecida con todas y cada una de las mujeres que me alentaron”.

Gomez también habló sobre la importancia de la mujer en la música “A través de la música he podido plasmar las cosas que quiero y me siento cómoda haciéndolo gracias a todas y cada una de las mujeres que me han animado. No podría estar aquí sin ellas, así que gracias a todas las que han inspirado a las niñas que creían no tener una voz. Las quiero”.

Por otro lado, la cantante aprovechó la oportunidad para aclarar que su relación con Bieber es parte de su vida privada y no debe ser motivo de especulaciones. “Aprecio a las personas que realmente han tenido un impacto en mi vida. Así que antes, quizá podría haber estado forzando algo que no estaba bien. Pero eso no significa que querer a alguien sea algo que desaparezca”, comentó.

I am beyond grateful that God would trust me with something that not only saved a life, but changed mine in the process. This was part of our story, and we will share it soon, but what is important now is that this is not the only story. For more information regarding Lupus, please go to the Lupus Research Alliance website: www.lupusresearch.org — Love you sis, so glad we’re on this journey together. ❤️ xx Una publicación compartida por Francia Raísa (@franciaraisa) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 10:19 PDT

Para concluir, Gomez llamó a sus amigas Fanning y Raisa para agradecerles “no sé cómo podré compensar lo que he recibido de ustedes dos, pero quizás haga un álbum épico el año que viene”.

Hermanas ❤️ Una publicación compartida por Francia Raísa (@franciaraisa) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 11:46 PST

Con esta mención, Selena Gomez se une a Madonna (2016), Lady Gaga (2015); Taylor Swift (2014) y Pink (2013), entre otras artistas que se han ganado este premio de la revista Billboard.