Dos tráilers de Disney que no se puede perder

El gigante del entretenimiento estrenó los adelantos de A Wrinkle in Time y The Incredibles II. Vea todo lo que se conoce hasta el momento.

Disney sacó de su arsenal dos producciones estrella. Por un lado, adaptó la novela A Wrinkle in Time, de la estadounidense Madeleine L’Engle de 1962, y anunció la tan anhelada secuela de la familia de superhéroes The Incredibles.

A Wrinkle in Time, dirigida por Ava DuVernay (Selma, 2014), tendrá un reparto de lujo empezando por Oprah Winfrey, Reese Witherspoon (Legally Blonde), Mindy Kaling (The Office), Zach Galifianakis (The Hangover) y Chris Pine (Star Trek).

La película contará la historia de Meg Murry (Storm Reid) y Charles Wallace (Deric McCabe), dos niños que deberán encontrar a su padre, el doctor Alex Murry (Pine), con el ‘teseracto’, un artefacto mágico con el que viajaran en el tiempo y espacio acompañados de tres seres llamados Sra. Whatsit (Witherspoon), Sra. Who (Kaling) y Sra. Which (Winfrey).

Elizabeth Keenan (Alicia en el país de las maravillas, 2014) y Naomi Shohan (American Beauty, 1999) se encargaron de la estética futurista de los personajes y escenarios. La película llegará a los cines el 9 de marzo de 2018.

The Incredibles II, por su parte, retoma la historia de 2004 con la presentación de Jack-Jack el bebé de Mr. Incredible (Craig T. Nelson) y Elastigirl (Holly Hunter). Aunque el tráiler dura menos de un minuto, se ve a Jack revelando varios de sus poderes.

La secuela dirigida por Brad Bird (Ratatouille, 2007) será una de las grandes promesas del próximo año, pues aparte de ser una de las historias favoritas del público, su versión de 2004 se llevó dos premios Óscar a Mejor Película de Animación y Edición de sonido. The Incredibles II estará en cines el 15 de junio de 2018.