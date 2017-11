Las representaciones de Charles Manson en la cultura popular

“Nadie. No soy nadie. Soy un vagabundo, un zángano, un indigente y una cuchilla de afeitar si te me acercas demasiado”, dijo Charles Milles Manson, 20 años después de recibir la cadena perpetua por el asesinato de nueve personas, entre ellos el de la actriz Sharon Tate, embarazada de ocho meses y la pareja Leno y Rosemary LaBianca, por lo que se le conoce como el caso Tate-LaBianca de agosto de 1969.

Su mensaje de muerte, ira y caos fue lo suficientemente poderoso para reunir un grupo de acólitos, bautizados La Familia, quienes siguieron las órdenes de Manson para cometer crímenes colectivos, rituales satánicos y aberraciones de tal calibre, que sus historias se conocieron en todos los rincones del mundo.

El 20 de noviembre de 2017, Manson falleció por causas naturales a los 83 años en el hospital Mercy de Bakersfield en California, luego de 46 años en prisión. Su rostro ensombrecido por la locura ya no existen en este mundo.

Sin embargo, su discurso de, racismo, el excesivo uso de drogas y su visión del fin de los tiempos, le dio a la cultura popular mucho material para hacer libros como The Manson Murders: An Investigation Into Motive (Vincent Bugliosi y Curt Gentry, 1974); la película Helter Skelter (Tom Gries, 1976); la serie Aquarius (John McNamara, 2015) y las canciones que inspiró en Guns N’ Roses, System of a Down y Marilyn Manson, entre otras.

A continuación vea las representaciones de Manson en la cultura popular:

American Horror Story: Cult

La nueva temporada de esta serie de FX, narró en su décimo capítulo cómo Charles Manson (Evan Peters) logró crear una secta en su nombre. En él aparecen Tex Watson (Billy Eichner), asesino de Sharon Tate y las otras asesinas Susan Atkins (Sarah Paulson), Patricia Krenwinkel (Leslie Grossman) y Linda Kasabian (Billie Lourd).

El capítulo recrea el día del asesinato de las nueve personas, desde la palabra cerdo (Pig) escrita con sangre en la casa de Cielo Drive (10050), hasta las súplicas de Tate para que la dejaran tener su bebé.

Manson’s Lost Girls

Leslie Libman estrenó en 2016 esta película que narra cómo Linda Kasabian (Mackenzie Mauzy) se unió a ‘La Familia’ gracias al discurso de amor y familia. Con el tiempo encontró que el mensaje era un camuflaje de la secta de Charles Manson, quien con sus ideas diabólicas llevó a una serie de personas a matar en su nombre.

Las chicas

Foto: Cortesía Anagrama. Foto: Cortesía Anagrama.

El libro de la estadounidense Emma Cline narra la vida de una adolescente que está fascinada con el mundo hippie de un grupo de mujeres que viven en un rancho con un músico frustrado, carismático y manipulador llamado Russell, claramente inspirado en Manson.

Una vez dentro del rancho, la adolescente se convierte en una víctima de las drogas, la manipulación mental y sexual mientras es testigo de cómo la “Familia” planea cometer sus actos de violencia.

Aquarius

Es una serie policial dirigida por John McNamara, que narra las investigaciones del detective Sam Hodiak (David Duchovny, Expedientes secretos X) y el policía rebelde Brian Shafe (Grey Damon), quienes se topan con una secta que recluta mujeres dirigida por Charles Manson (Gethin Anthony, Game of Thrones).

La serie se estrenó el 28 de mayo de 2015 y duró dos temporadas.

Helter Skelter

Esta película de 1976 y adaptada a la televisión en 2004, lleva el nombre de una de las canciones de The Beatles (1968), porque Manson la convirtió en el himno de su secta diciendo que era una canción sobre la llegada de la guerra racial entre blancos y negros.

La película de 1976 narra en detalle el arresto de la Familia Manson, los crímenes cometidos y el juicio. Su director, Tom Gries, escribió el guion a partir de las declaraciones reales que dieron Manson y compañía.

La película emitida en televisión en 2004, dirigida por John Gray, se enfocó en la versión de Linda Kasabian, quien se arrepintió de participar del asesinato y declaró en contra de la Familia. Actualmente tiene 68 años y está en libertad.

Look at your game girl

Charles Manson escribió esta canción en 1967 para su primer y único álbum Lie: The Love and Terror Cult, que salió gracias a la ayuda de Denis Wilson (baterista de The Beach Boys), quien le prestó su estudio en California.

En 1993 Axl Rose propuso sacar un cover de la canción para su álbum ‘The Spaghetti Incident?’, a lo que la banda se negó. Sin embargo, Rose interpretó la canción junto a Dizzy Reed (batería) y Carlos Booy (Guitarra Acústica). Rose donó parte de las regalías a las familias de las víctimas de Manson.

Nueva película de Quentin Tarantino

Según informa The Hollywood Reporter, Tarantino está preparando una película sobre los asesinatos de ‘La Familia Manson’. El director planea tener a Brad Pitt y Jennifer Lawrence como protagonistas. La publicación afirma que la película se empezará a rodar a partir de abril de 2018.