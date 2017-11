Conozca al reparto de carne y hueso de El Rey León

El Rey León vuelve a la pantalla grande como un clásico que tanto fanáticos, como creadores se niegan a olvidar. La película, que en su versión animada fue protagonizada por Matthew Broderick como Simba, Jeremy Irons como Scar y Moira Kelly en la voz de Nala, contará en su versión “humana” con la participación de Beyoncé como Nala; Donald Glover (Simba); Chiwetel Ejiofor (Scar); Billy Eichner (Timon); Seth Rogen (Pumba), Alfre Woodard (Sarabi) y James Earl Jones, quien con 86 años, vuelve a hacer la voz de Mufasa.

Esta vez, la historia del joven león heredero al trono de su padre que se ve condenado al exilio por su malvado tío, contará con el apoyo de imágenes reales de los paisajes africanos y animaciones por computador, que sustituirán a las de animación tradicional.

Disney le confió uno de sus más valiosos proyectos a Jon Favreau, quien dirigió en 2016 El libro de la selva, una de las películas más taquilleras de ese año (966 millones de dólares).

Favreau, por su parte, completó el reparto con el comediante John Oliver (Zazu) y los actores John Kani (Rafiki), Eric André (Azizi), Florence Kasumba (Shenzi), Keegan-Michael Key (Kamari), más la colaboración de JD McCrary y Shahadi Wright Joseph, en las voces infantiles de Simba y Nala, respectivamente.

Vale la pena destacar que la guionista original de El Rey León, Irene Mecchi, participó en la producción y libretos, junto a Jeff Nathanson, de Piratas del Caribe. Disney reveló que la película llegará al cine el 19 de julio de 2019.

El Rey León, de 1994, ganó tres Globos de Oro por mejor película comedia o musical, banda sonora y mejor canción original (Can you feel the love tonight?) y dos premios Oscar en las últimas categorías mencionadas. ¿Cree que su adaptación de 2016 podría repetir estos triunfos?