Música para el fin de semana con The Traveling Wilburys

The Traveling Wilburys

Traveling Wilburys Vol. 1 y 2

El pasado 2 de octubre murió Tom Petty, líder de la banda Tom Petty and the Heartbreakers, leyenda del rock and roll estadounidense, y, en últimas, un buen tipo que le caía bien a todo el mundo. En 1988 se unió a sus grandes amigos George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan y Jeff Lynne (miembro de Electric Light Orchestra), y bajo el seudónimo de la familia Wilbury recorrieron Estados Unidos.

Así, Harrison se convirtió en Nelson Wilbury, Lynne en Otis, Dylan en Lucky Wilbury, Orbison fue Lefty, y Petty, Charlie T. Jr. En ninguno de sus discos aparecen las identidades reales de los músicos. Una gran tomadera de pelo musical que nació de una cena entre amigos para convertirse en un disco serio, que hoy, cuando solo quedan vivos Dylan y Lynne, vale la pena volver a escuchar.