Idris Elba y Kate Winslet estarán ‘Más allá de la montaña’

No se pierda este 26 de octubre el estreno de ‘Más allá de la montaña’, un drama de dos extraños que tienen que sobrevivir en medio de la nada. Vea el tráiler aquí.

Dos extraños deben llegar a un lugar, pero su vuelo se atrasa, así que deciden tomar un avión privado para arribar a su destino final y terminan envueltos en un accidente en medio de la nada, sin que nadie sepa su paradero exacto. Ben (Idris Elba), neurocirujano inglés y Alex (Kate Winslet), fotoperiodista estadounidense, son estos dos extraños que traspasarán esta montaña sin equipo, comida y bastante maltrechos. El título en inglés de la novela de Charles Martin, en la que está basada la cinta, dice mucho más que su traducción para lengua hispana: The mountain between us.

Aventura, drama y romance, siempre hay público para esta mezcla. Aunque la trama a veces se vuelve monótona, como el paisaje, los personajes en manos de estos dos grandes actores le otorgan fuerza y veracidad. Y su director, Hany Abu-Assad, palestino con ciudadanía israelí y reconocido por su cinta Paradise Now, le imprime su ritmo, con pausas y silencios que valen la pena rescatar.