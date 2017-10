Escuche a Bruno Mars cantando en español

Bruno Mars, cuyo nombre de pila es Peter Gene Hernández, hizo una pausa de su vertiginoso tour 24K Magic por Estados Unidos, para unirse al concierto ‘One Voice: Somos Live’ organizado por Marc Anthony y Jennifer López con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados por el huracán María que pasó por Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017.

Esta iniciativa reunió a varias estrellas de televisión, cine y música, como Mars, quien se animó a cantar en español “Just the way you are”, uno de éxitos que lanzó en 2010. Al finalizar la canción gritó: “Te amo Puerto Rico” y minutos después subió el video a su canal de YouTube e invitó a sus fanáticos a donar.

El video superó los 2 millones de reproducciones en un día y recibió alabanzas de sus fanáticos de habla hispana, quienes se sorprendieron con la fluidez con la que cantó el oriundo de Honolulu (Hawai).

Gracias a la participación de Mars, Anthony y López, entre otros artistas, se recaudaron 26 millones de dólares que serán destinados a la reconstrucción de la isla. Esta canción sirve de abrebocas para el concierto que Mars dará en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 5 de diciembre.