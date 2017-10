Marvel contará la vida de The Weeknd en un cómic

Abel Tesfaye dejará de ser The Weeknd en las historietas de Marvel para llamarse ‘Starboy’, como su tercer álbum de producción. En vez de cantar con Daft Punk, Lana Del Rey y Kendrick Lamar luchará junto a Tony Stark y será invitado a la fiesta de los Vengadores en la Torre Stark en Manhattan (Nueva York).

El ganador de dos Premios Grammy y una nominación al Óscar recibió una propuesta de las directivas de Marvel para combinar superhéroes con su historia de vida. Así lo refleja la portada del cómic que tiene al artista con un brazo envuelto en un aura rosada, como si se tratara de algún poder especial.

The Weeknd and Marvel presents : STARBOY… comic book coming soon. I’ll be signing autographs in the Marvel Booth @ 2:30 #NYCC pic.twitter.com/gzblm3COOL — The Weeknd (@theweeknd) 7 de octubre de 2017

The Weeknd, quien ostenta el récord de poner tres canciones en las primeras posiciones de la lista Billboard Hot R&B Song (The Hills, Earned It y Can’t Feel My Face), visitó la convención de la Comic Con en Nueva York para presentar el cómic.

Por el momento, las directivas de Marvel revelaron que la historieta estará a la venta en enero de 2018. Nadie sabe si saldrá su novia Selena Gómez o su ex novia, la supermodelo Bella Hadid.

