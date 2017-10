Cinco películas para recordar al Che Guevara

El Che Guevara no imaginó morir en La Higuera (Bolivia), unas horas después de ser capturado por el equipo de la CIA del Sargento Mario Terán el 9 de octubre de 1959, y menos sin poder defenderse como alguna vez lo escribió en su diario a los 19 años: “Morir, sí, pero acribillado por las balas, destruido por las bayonetas, si no, no. Ahogado no… un recuerdo más perdurable que mi nombre es luchar, morir luchando”.

Guevara, quien nació en Rosario (Argentina) el 14 de junio de 1928, fue un militar, médico, político, escritor y hasta periodista que se convirtió en la cara de la Revolución Cubana y, por consiguiente, el emblema y ejemplo de muchos jóvenes.

La vida del Che se convirtió en una epopeya digna de ser contada en películas. Por un lado, una historia ficticia de Hollywood y por otro, las películas latinoamericanas que se la jugaron toda por contar de forma fiel y precisa los momentos más emblemáticos del argentino.

Che! (Estados Unidos, 1969)

El director Richard Fleischer decidió contar la historia de Ernesto Guevara desde la perspectiva de los estadounidenses. La historia empieza con el Che Guevara (Omar Shariff) y su primer encuentro con Fidel Castro (Jack Palance) en la Ciudad de México, quien junto otros cubanos exiliados, se preparaban para derrocar al general Fulgencio Batista de Cuba.

La película muestra cómo Guevara y Fidel llegan a Cuba, hacen la revolución y el Che sale de la isla. Fleischer no tuvo éxito con esta película, que según los críticos es un retrato de cómo un estadounidense se imaginaba las cosas un par de años después de la muerte de Che.

Hasta la victoria siempre (Argentina, 1997)

El argentino Juan Carlos Desanzo hizo la primera película latinoamericana para homenajear los 30 años de la muerte del Che. Esta película, interpretada por Alfredo Vasco, muestra a Guevara en Rosario; sus viajes por Latinoamérica y su encuentro con Fidel Castro. Seguido de su viaje a la Habana y sus viajes por todo el mundo compartiendo las ideologías de la Revolución Cubana.

Diarios de motocicleta (Brasil, Argentina, México, 2004)

Puede ser una de las mejores proyectos sobre la vida de Che que se pudieron hacer en Latinoamérica. Su director Walter Salles de Brasil; Gael García (México) como el Ché Guevara y el argentino Rodrigo de La Serna como Alberto Granados son sólo algunos de actores que hicieron de esta película una de las más entretenidas del Che, que muestra su transformación de joven tímido y burgués de Argentina, a un hombre que encuentra otras formas de vida, la mayoría injustas, que hay en Latinoamérica.

Salles asegura que la película respeta todos los detalles de producción, pues contó con los servicios del periodista Gianni Miná, un italiano que siguió los pasos del Che hasta su muerte, más una serie de exhaustivas entrevistas a su viuda, Aleida March y sus hijos Aleida, Camilo y Ernesto.

Che,El Argentino / Che, Guerrilla (Estados Unidos, 2008)

Steven Soderbergh (Magic Mike, 2012) se puso en la tarea de hacer una biografía del Che, esta vez, con cientos de investigaciones en las que el mismo director viajó a Cuba, junto Benicio del Toro, quien interpretó a Guevara, para conocer de primera mano sobre su historia.

La película está contada en dos partes. La primera es ‘The Argentine’, en la que Guevara conoce a Fidel Castro y viajan hasta la isla para derrocar a Fulgencio Batista y la segunda ‘Guerrilla’, que salió dos años después, cuenta cómo el Che crea una revolución en Bolivia, hasta su muerte el 9 de octubre de 1959.

Che, un hombre nuevo (Argentina, 2010)

Tristán Bauer y Christina Scaglione hacen un riguroso estudio de la vida del Che Guevara. Desde repetir sus viajes, hasta ir a los archivos en Bolivia que cuenten algo nuevo sobre su muerte. Vale la pena destacar que los directores sí encontraron detalles nuevos de su vida gracias a su relación con la viuda del Che, Aleida March, quien les entregó fotos privadas; grabaciones; fotografías y cartas a mano de Guevara.

Al ser uno de los proyectos más recientes de la vida del Che, Bauer y Scaglione tuvieron que acceder a exigencias del gobierno de Evo Morales por entregar archivos exclusivos sobre el argentino. Pese a ser un documental, resulta entretenido, rápido y de valiosa información.