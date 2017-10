Escuche la playlist de U2 para su concierto en Colombia

Es la primera vez que Bono (Paul David Hewson) y sus inseparables amigos de toda la vida, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., vienen a Colombia. Algunos piensan que el espectáculo no será igual que hace un par de años porque la banda está sobre los 55 años, mientras que otros han esperado toda su vida para presenciar a una de las bandas que reinventó el sonido del rock en la década de los ochenta y cambió el mundo de la música.

Su visita al país hace parte de una maratónica gira para celebrar los 30 años de ‘The Joshua Tree’, álbum que llegó al mercado el 9 de marzo de 1987 y del que se desprendieron los éxitos de ‘With or Without You’; ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’ y ‘Where The Streets Have No Name’.

De hecho, suena pretencioso celebrar 30 años de un sólo álbum, teniendo en cuenta que no fue el primero de la banda como Boy (1980) ni es el último. Sin embargo, todo cobra sentido cuando ‘The Joshua Tree’ es uno de los proyectos más influyentes del mundo del rock según la Revista Rolling Stone, que lo describe como ‘un álbum que convierte misiones espirituales y luchas políticas en canciones inspiradoras coreadas por estadios enteros”.

Bono, quien escribió todas las canciones de este álbum, reveló que su banda ya está lista para interpretar las once canciones ‘The Joshua Tree’ más otros clásicos como ‘Sunday Bloody Sunday’ de su tercer álbum War (1983); Last Night on Earth (Pop, 1997) y Elevation (All That You Can’t Leave Behind, 2000).

A continuación escuche la playlist para recibir a U2 en el estadio El Campín de Bogotá:

‘Sunday Bloody Sunday’ 1983

Bono y The Edge escribieron esta canción sobre uno de los incidentes más infames de la historia de Irlanda del Norte: el Domingo Sangriento de 1972. La banda no sólo quería recordar a los 13 católicos que murieron fusilados por soldados británicos, sino que también querían hacer un llamado de atención a todo el mundo sobre bajar las armas; dejar la diferencia y odio a un lado y empezar a hablar sobre ello.

‘Bad’ 1985

La canción nació en medio de un alto número de adictos a la heroína en Dublín. Bono, no contento con esto, quiso hacer una canción en la que relata que un amigo suyo murió de sobredosis y sobre todas las condiciones que se pueden presentar para que cualquier joven se convierta en un adicto a las drogas.

‘With or without you’ 1987

Aparte de ser una de las canciones más famosas de la banda, fue una pesadilla para Bono y compañía. En 1986 cuando Bono escribió la canción, The Edge se negó a grabarla porque sonaba muy romántica. Sin embargo, después de 5 meses de trabajo y arreglos de The Edge, la canción salió en el álbum The Joshua Tree.

Los fanáticos dicen que la canción es sobre cómo terminar una relación romántica o que tal vez se trata de una conversación con Dios. Sin embargo, Bono confesó en una entrevista para la revista Rolling Stone que la gente la podría interpretar como quisiera.

‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’ 1987

The Edge le propuso esta canción a la banda con una serie de arreglos en guitarra y Bono partió del título para escribir la canción. ¿El resultado? una mítica letra influenciada por pasajes bíblicos y el gospel.

La letra dice: “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe” (1 de Corintios 13:1) y ‘Tú rompiste los lazos, llevaste mis cadenas y la cruz de mi vergüenza” (Filipenses 3: 4-16).

‘One’ 1992

Esta canción se convirtió en un himno, que por excelencia, busca la unidad de una nación el pro de una causa más grande como la pobreza, la desnutrición y cientos de eventos de caridad. Sin embargo, Bono la escribió describiendo su visión, escéptica, sobre la unidad y hermandad.

Aunque la canción tiene un tono inconformista, se convirtió en un sencillo emotivo y desgarrador que hizo de ‘One’ uno de los temas favoritos de todos sus fanáticos a nivel mundial.

‘Elevation’ 2000

Aparte de ser el tema principal de la película de Tomb Raider, con Angelina Jolie, también cuenta la historia de cómo la gente puede elevarse y hundirse con sus acciones.

Elevation le dio el Grammy a U2 por ‘Mejor Presentación Vocal de un Grupo’ en 2002 y lograron las primeras posiciones en los Hot Billboard de Estados Unidos y Reino Unido.

‘Vertigo’ 2004

Conocida como la canción en la que Bono empieza a cantar en español: Un, dos tres, catorce, cuenta la historia de cómo podemos sucumbir a la tentación fácilmente. Cuando estamos rodeados de gente indeseable; estar en sitios no gratos y la posibilidad de siempre escapar de ese lugar.