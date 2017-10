Elton John celebra 50 años de éxitos con su nuevo álbum ‘Diamonds’

Sir Elton Hercules John, Reginald Kenneth Dwight (nombre de pila), es uno de los artistas británicos más famosos de la historia. Con más de 50 años de carrera, ha logrado lanzar 30 álbumes de estudio; vender más de 300 millones de copias y ostenta el récord de mantener sus canciones dentro del listado Billboard Hot 100 durante 31 años consecutivos (1970-2000).

Hoy, el ganador del Óscar en 1994 por la banda sonora de ‘El Rey León’ reconoce que su éxito está compartido con Bernie Taupin, letristas, poeta y músico, que desde 1970 ha escrito las canciones más emblemáticas de Sir Elton John.

Bernie Taupin y Elton John. Foto: Creative Commons / http://bit.ly/2fQElwq Bernie Taupin y Elton John. Foto: Creative Commons / http://bit.ly/2fQElwq

Entre ellas se encuentran ‘Rocket Man’, ‘Crocodile Rock’, ‘Daniel’, ‘Your Song’, ‘Tiny Dancer’, ‘Honky Cat’, ‘Simple Life’, ‘Believe’, ‘The Last Song’ y ‘Candle in the Wind’, que sirvió como tributo para la princesa Diana de Gales y con la que vendió 33 millones de copias, convirtiéndose en el sencillo más vendido de la historia.

“Tenemos 50 años juntos y nuestra relación es más saludable que nunca. Amo a Bernie más de lo que he hecho y creo que probablemente él se siente de la misma manera sobre mi. Aunque llevamos vidas separadas y escribimos en diferentes habitaciones, tenemos un increíble amor y respeto” cuenta John en un comunicado.

Esta relación, de medio año, no hubiera sido posible de no ser porque ambos músicos coincidieron en una audición de nuevos talentos de la disquera Liberty en 1967, que ninguno de los dos pasó. Sin embargo, este fallido intento de entrar al mundo de la música los convirtió en un dúo de éxitos mundiales.

Mientras que John cantaba y hacía arreglos en su piano; Bernie escribía aquellas canciones que marcaron la carrera de los artistas como Crocodile Rock (1972), que cuenta la historia de un hombre de los años 50 a quien le encantaba bailar al ritmo del ‘Crocodile rock’y que está inspirada en ‘Daddy Cool’, una banda que conoció John durante su gira por Australia en 1972.

Aunque el matrimonio musical pasó por un tropiezo durante 1977 y 1979, cuando ambos músicos trabajaron en otros proyectos, Taupin escribió canciones para Alice Cooper y John trató su adicción a las drogas; volvieron a juntar a principios de los años 80 para lanzar el álbum ‘21 at 33’.

Desde entonces han trabajado en álbumes musicales, documentales como Two Room (1991), en la que cuentan cómo se hace un éxito mundial, hasta un musical como ‘Lestat: The Musical’ de 2006 y la banda sonora de la película Romeo y Julieta (2011).

Por estas historias y más John y Taupin decidieron lanzar un álbum en el que están recopiladas 51 canciones, repartidas en 3 discos de lujo, que estarán acompañados de un libro con 72 páginas llenas de historias sobre las canciones, ilustraciones originales de las portadas y varias postales de John y Taupin.

Los británicos no estrenaban un álbum desde ‘Wonderful Crazy Night’, lanzado en 2016 y del que pudieron posicionar varias canciones como ‘In the name of your’, ‘Blue wonderful’ y ‘Looking Up’.

“Su legado no tiene rival en términos de longevidad, creatividad y comercialidad” señala la disquera del cantante. Diamonds ya se puede pre ordenar por Amazon, Play Store y iTunes.