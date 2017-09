Así será el musical de ‘Pretty Woman’

Con tan solo 23 años Julia Roberts saltó al estrellato interpretando a una mujer desparpajada y extrovertida, una prostituta que logró cautivar a uno de los galanes más admirados de los noventa, Richard Gere.

Pretty Woman se convirtió en un clásico con un enorme éxito taquillero, a pesar de ser la típica historia de amor imposible, en el que chocan las personalidades y los estratos sociales. Ahora, la historia cinematográfica se convertirá en un musical de Broadway.

En esta ocasión los protagonistas serán Samantha Barks (Los Miserables, 2012) que dará vida a Vivian; y Steve Kazee, el ganador del premio Tony a mejor actor de musical en 2012, que interpretará a Edward. La esencia se mantendrá casi intacta pues los libretos los escribirá Garry Marshall, el director y guionista de la película.

La premiere de esta puesta en escena, bajo la dirección de Jerry Mitchell (Kinky Boots), llegará el 13 de marzo de 2018 al Teatro Oriental de Chicago, en Estados Unidos. En otoño de ese mismo año se estrenará en uno de los teatros de la Organización Nederlander, que aún no se ha determinado.

La música estará a cargo de los canadienses Bryan Adams, con más de 40 años de trayectoria, y su colaborador Jim Vallance. Adams afirmó en una entrevista para Rolling Stone que habrá un nuevo universo musical en Pretty Woman, porque se renovaran las canciones clásicas como ‘Fame’ de David Bowie y ‘Oh Woman Pretty Woman’ de Roy Orbison.

¿Qué otros musicales se han inspirado en películas?

42nd Street (1980)

Warner Bros creó en 1933 esta película llena de luces y coreografías, que años más tarde se posicionaría como uno de los mejores musicales de todos los tiempos. La historia cuenta las travesías de Peggy Sawyer, una corista que llega a la Gran Manzana con las expectativas de cumplir su sueño: ser cantante. Cuando audiciona para la obra Pretty Lady, Billy Lawlor, el galán de la puesta en escena se interesa en ella y le ayuda a entrar al elenco.

Singin’ in the rain (1983)

Uno de los clásicos de Broadway está basado en la película homónima de 1952. Desde entonces se ha presentado en países como Australia, Japón y Noruega. El musical se centra en la vida de Don Lockwood, un actor de cine mudo que vive en carne propia las consecuencias de la transición al cine sonoro. A su vez, tiene la relación amorosa perfecta, ante los ojos de Hollywood, con Lina Lamont hasta que conoce a Kathy Selden y se enamora perdidamente de ella.

The Lion King (1997)

Uno de los clásicos animados de Disney, que se estrenó en 1994, ahora es uno de los shows más apetecidos en el mundo. Disney Theatrical creó un espectáculo en el que cientos de bailarines y actores encarnan a los animales de la selva, con máscaras y marionetas gigantes. Juntos protagonizan una de las escenas más memorables del cine: la presentación de Simba, el nuevo príncipe.

Mary Poppins (2004)

Desde su debut el espectáculo ha combinado la esencia de los libros de P.L. Travers y la inolvidable película de Disney que se estrenó en 1964. Se trata de la historia de una niñera que a pesar de ser noble y amorosa, llega a la casa de los Banks a educar a los niños con reglas y tareas estrictas. Esta película tuvo trece nominaciones a los premios Óscar y se considera la obra cumbre de Walt Disney. Por su parte, la producción original de Broadway se llevó, en 2007, el premio Tony a mejor diseño de escenografía.

Billy Elliot (2005)

En medio de la sociedad británica de los años ochenta un niño de once años, tenía una pasión inusual: bailar ballet. Se trata de una película de 2000, que inspiró un musical en 2005. La musicalización estuvo a cargo de Elton John, y se estrenó en el West End de Londres y, posteriormente, en Broadway. Uno de los actores más recordados es Tom Holland, el actual Hombre Araña, que interpretó al mejor amigo de Billy y también fue protagonista.

Catch me if you can (2011)

El famoso Frank Abagnale, Jr, interpretado en la pantalla gigante por Leonardo DiCaprio en 2002, es un personaje icónico que además de conquistar el séptimo arte llegó a Broadway en 2011. Se trata de un espectáculo basado en la autobiografía de Abagnale, cuya adaptación fue nominada a cuatro premios Tony, incluyendo el de mejor musical. Además, tuvo adaptaciones en países como Corea del Sur, Japón y Australia.

Bring it on (2011)

La famosa película homónima de 2000 tuvo su premier en 2011, en el Alliance Theatre en Atlanta, Georgia. Esta puesta en escena llena de gimnasia y acrobacias extremas es la típica historia de la rivalidad entre los grupos de porras de los colegios. La producción estuvo nominada en 2013 a nos categorías de los premios Tony: mejor musical y mejor coreografía.