The Eddy, una serie del ganador del Oscar Damien Chazelle

El gigante del entretenimiento de series y películas por internet quiere ampliar su contenido con mentes maestras del cine. Para ello contactó a Damien Chazelle, ganador del Oscar a Mejor Director por su obra ‘La La Land’, para producir un musical ambientado en la ciudad de París que gire entorno a la vida de un hombre dueño de un club, junto a la banda del lugar y las historias caóticas de la capital de Francia.

Para asegurar el éxito de la serie, Netflix contactó también al guionista Jack Thorne, cinco veces ganador del BAFTA por miniserie ‘National Treasure’ (2017) y ‘This is England ‘90’ (2016). También habló con el productor Glen Ballard, ganador de seis premios Grammys por álbumes como Thriller (Michael Jackson, 1982) y The One (Shakira, 2001), quien será el responsable de musicalizar la serie.

El equipo lo completa el productor Alan Poul, ganador del Emmy por Westworld (2016), y la productora Fifty Fathoms, reconocida por la miniserie ‘Guerrilla’ (2017) con el actor Idris Elba y ‘The a Word’ (2016) de la BBC.

The Eddy contará con ocho episodios y los diálogos estarán en francés, inglés y árabe lo que convertirá al proyecto en una serie audaz para todo el mundo. “Siempre he soñado con rodar en París y estoy doblemente emocionado por estar rodeado de un gran equipo que espera llevar un producto multilingüe, fresco e innovador” contó Chazelle a Netflix.

La serie ya está terminada sólo falta su fecha de estreno y el anuncio de sus protagonistas. Mientras que esto ocurre, Chazelle ya está trabajando en su próxima película sobre la vida de Neil Armstrong, que tendrá a Ryan Gosling, estrella de La La Land, como protagonista.