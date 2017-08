¿Por qué Stephen King prohibió a Trump ver su última película?

La relación de Stephen King, escritor de Best Seller como El Resplandor, It y La Torre Oscura, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, nunca fue fructífera. Desde el 20 de enero de 2017, King ha enviado más de 100 mensajes en contra de Trump, quien sin responderle ninguno de sus mensajes lo bloqueó de sus redes sociales.

Entre los mensajes del escritor contra el presidente de los Estados Unidos están: “Trump, no hay cura para tontos”; “Trump ordena a Estados Unidos que se incline”; “Los tweets y conferencias de Trump son obra de una mente gravemente desordenada” y “Poco a poco Trump se va aislando. Pronto será el Oz: grande, terrible, de gran voz y escondido detrás de una cortina”.

Donald Trump blocked me on Twitter. I am hereby blocking him from seeing IT or MR. MERCEDES. No clowns for you, Donald. Go float yourself.

— Stephen King (@StephenKing) 25 de agosto de 2017