Los documentales sobre cantantes que no puede perderse

A propósito del estreno de Gaga: Five Foot Two, Diners recomienda una lista de documentales musicales ideales para una maratón.

¿Cómo olvidar su vestido de carne en los VMA’s 2010? Lady Gaga es una de las cantantes pop más controversiales, y no solo por sus atuendos, sino por su puesta en escena excéntrica, su personalidad impetuosa, y sus entradas triunfales (como su llegada en un huevo gigante dorado a la alfombra roja de los Grammy 2011).

Más allá de la estrella asediada por las cámaras, se esconde una mujer común y corriente: Stefani Joanne Angelina Germanotta. Gaga: Five Foot Two es el documental, dirigido por Chris Moukarbel, que retrata un año de vida de la cantante, incluyendo su preparación para el espectáculo del pasado Super Bowl.

El Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá, que se celebra del 7 al 17 de septiembre, es el escenario en el que se estrenará esta película. Y a partir del 22 del mismo mes, estará disponible en Netflix.

Si quiere hacer una maratón de documentales sobre la vida de los cantantes, después de ver el de Gaga, no deje de disfrutar de estos clásicos que lo harán conocer más a fondo a sus artistas favoritos:

The Beatles: eight days a week (2016)

Este documental, dirigido por Ron Howard, explora la vida de los genios de Liverpool, sin duda alguna la banda más famosa de todos los tiempos. Esta muestra es una recopilación de videos, conciertos y entrevistas desde 1962 hasta 1966, con el apoyo de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono y Olivia Harrison. Se trata de una retrospectiva sobre cómo el cuarteto revolucionó el mundo entero, y cómo la beatlemanía enloqueció a cientos de fans, hasta hoy.

This is it (2009)

La muerte del Rey del Pop, Michael Jackson, el 25 de junio de 2009 conmocionó al mundo entero. Semanas antes de su partida, el artista estaba preparando This is it, que se rumoraba sería su última gira musical. Bajo la dirección de Kenny Ortega, el documental retrata el detrás de cámaras de esta gran figura, sus ensayos, coreografías y hasta conversaciones espontáneas con su equipo de trabajo.

Janis: Little Girl Blue (2015)

Janis fue sinónimo de rock and roll, rebeldía, autenticidad y colores. Este documental, dirigido por Amy J. Berg, muestra su evolución como cantante, desde que debutó en la música y se convirtió en un ícono de la cultura pop hasta su muerte a los 27 años, en 1970. Más allá de sus canciones, la película recopila una serie de cartas personales que muestran, por primera vez, sus pensamientos más profundos. Fue lanzado en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2015.

“The Pink Floyd Story: Which One’s Pink?” (2007)

Cuarenta años después de Piper at the Gates of Dawn, el álbum que los catapultó a la fama, Pink Floyd sigue siendo una de las bandas británicas de rock más influyentes y recordadas. Este documental de la BBC reúne videos de archivo inéditos, entrevistas con los cuatro miembros, trazando su evolución desde la psicodelia de los sesentas hasta el Live8, una serie de conciertos en los que se reencontraron en 2005.

Kurt Cobain: Montage of heck (2015)

Se trata de la mayor retrospectiva audiovisual del cantante de Nirvana, desde su infancia hasta su llegada a la cumbre musical. Desde 2007 Brett Morgen, trabajó en este documental musical con el apoyo de la viuda Courtney Love, quien le dio acceso a los archivos más íntimos del artista. De la mano de HBO y Universal Pictures, esta pieza audiovisual muestra sus facetas más desconocidas en la pintura y la fotografía.

Amy (2015)

Esta película del director Asif Kapaia retrata la vida de una de las cantantes del Club de los 27. El mundo fue testigo, tanto de sus triunfos musicales como de su decadencia por el abuso de las sustancias alucinógenas, por lo que los realizadores quisieron hacer una película que representara su verdadera esencia personal. Esta se presentó en el Festival de Cannes 2015 y tuvo su premiere en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo.

One Direction: This is us (2013)

Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, conformaron durante siete años un quintento británico, que nació del reality musical the X Factor. Este documental de Morgan Spurlock refleja los detalles de los ensayos para su concierto en el O2 Arena de Londres, las persecuciones de las fans y sus momentos de convivencia más íntima.

Katy Perry: Part of me (2012)

Katy Perry, una de las cantantes pop del momento, es colorida, ama el algodón de azúcar y los cupcakes. Pero antes de cantar I Kissed a Girl o California Dreams, su trayectoria musical comenzó en el género gospel. El documental reúne escenas detrás de cámaras, como el día que Russel Brand le pidió el divorcio. “El espectador se convierte en mi mejor amigo y puede ver cómo es mi vida a través de mis ojos” afirmó la cantante.

Justin Bieber’s Believe (2013)

Este es el segundo documental sobre el crecimiento musical de Bieber, pero esta vez se centra en la gira mundial Believe. Se trata de una película que profundiza sobre sus aspectos personales, revela imágenes y fragmentos de conciertos inéditos. Además de su propia perspectiva, también se realizan entrevistas con su madre, Pattie Mallette, su mentor, Usher Raymond IV, su mánager, Scooter Braun, entre otros.