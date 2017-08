Humans of New York, la primera serie de ‘Facebook Watch’

Facebook ha hecho hasta lo imposible por retener a su público con propuestas no tan novedosas. Ya lo hizo una vez con actualizaciones en su plataforma que evocan a la idea original de Snapchat, WhatsApp e Instagram. Ahora la idea de Zuckerberg es poner a rodar su productora Watch para competir contra Netflix y Amazon.

En este punto Facebook puso toda su reputación en Brandon Stanton, un fotógrafo de perfiles que busca contar historias de la gente del común que están en las calles de Nueva York. Para llegar a esta idea, Stanton empezó con un blog en Facebook, en donde publicaba los perfiles de las personas que capturaba con su cámara desde el 2010.

Desde entonces ha coleccionado más de 10 mil entrevistas a neoyorquinos y más de 18 mil millones de interacciones en Facebook. Por otro lado, el fotógrafo ha puesto a funcionar este proyecto en casi 20 países incluyendo Irán, Irak y Pakistán.

Stanton también pasó por Colombia, exactamente en Medellín y Bogotá, donde retrató a madres solteras, desmovilizados y niños con sueños de astronauta. En Nueva York entrevistó a refugiados de Medio Oriente y convocó a los ciudadanos a una colecta monetaria para financiar su estadía en la gran manzana.

También vale la pena reconocer que su reputación le abrió las puertas de la Casa Blanca para hablar con Barack Obama e incluso con la candidata presidencial Hillary Clinton, luego de perder la elecciones a finales de 2016.

La serie de fotografías es tan famosa en el mundo que incluso cuenta con parodias literarias como ‘Millennials of New York‘ del estadounidense Toole Connor.

Sin embargo, para este proyecto el fotógrafo hizo un convenio con la red social para hacer una serie documental con 1200 entrevistados de la ciudad de Nueva York. Julie Goldman, nominada al Óscar por ‘Life Animated’ y ‘Weiner’, dirigirá la serie junto al mismo Stanton, quien presentará a cada uno de sus personajes.

Los capítulos de media hora se transmitirán desde domingo 3 de septiembre. Lo interesante de esta serie es que abarcará desde chistes, consejos y recuerdos de los habitantes de Nueva York.

Por otro lado, Zuckerberg está confiado en que la serie será un éxito, pues Stanton publicó en 2013 un libro titulado Humans of New York, del que se vendió 30 mil copias y durante 31 semanas fue el libro de no ficción más vendido de la ciudad, lo que lo llevó a estar en la lista de Best Sellers de The New York Times.

En 2015 el fotógrafo usó la misma fórmula, esta vez, con Humans of New York: Stories, libro que volvió a la lista de los más vendidos e incluso llegó al puesto número uno de los autores más vendidos de la ciudad.