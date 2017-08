Este es el nuevo emprendimiento de Netflix

Cannabis, María, Hachís, Grifa, Maconha, Cáñamo, marihuana o como quiera llamarle es un éxito en Estados Unidos como alternativa medicinal. Su uso aumentó desde la aprobación de leyes relativas para su uso recreativo en Alaska, Colorado, Oregon y Washington.

Gracias a la ley y los beneficios comprobados de la marihuana, los festivales sobre esta hierba están en crecimiento y Netflix lo sabe muy bien. En 2017, el gigante del servicio de películas y series lanzó su ‘The Netflix Collection’ en el Alternative Herbal Health Services en West Hollywood (California).

La plataforma aclaró que sus productos estarán disponibles en esta feria creada para los clientes legales de la marihuana medicinal. La empresa, pese a no verse beneficiada económicamente por la venta de esta línea de marihuana, sí se empeñó en clasificarla conforme a sus series más populares.

Por ejemplo, para la línea inspirada en ‘Orange is the New Black’ se usó un tipo de cannabis perfecto para hacer chistes locos, hablar y tranquilizarse. La de ‘Santa Clarita Diet’ aumenta el apetito y ‘Grace and Frankie’ es un tipo de marihuana sativa edificante que tiene un efecto eufórico y energizante en el cerebro.

En total son 10 cepas inspiradas en series populares y producciones nuevas de la plataforma como ‘Disjoint’, una serie de Chuck Lorre (creador de ‘The Big Bang Theory’); la serie animada ‘Bojack Horseman’; la comedia ‘Lady Dinamita’ con María Bamford; ‘Wet Hot American Summer: Ten Years Later’ con Jai Courtney; ‘Arrested Development’ con Jason Bateman y ‘Chelsea’ un programa de entrevistas ‘streaming’ con la comediante Chelsea Handler.

“Cada variedad fue cultivada con estas series en mente. Las cepas están pensadas para complementar cada título con una experiencia única. Por ejemplo la marihuana de los dramas funciona para las escenas más importantes, mientras que la marihuana para las comedias hace los chistes sean más graciosos” cuenta las directivas de Netflix en un comunicado.

¿Le gustaría ver su serie favorita bajo los efectos de la marihuana?