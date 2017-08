Las mejores películas de David Fincher

Una de las mayores obsesiones de David Fincher es rodar las escenas hasta cientos de veces, para lograr la perfección absoluta. Este director y productor de cine, televisión y videos musicales, nació el 28 de agosto de 1962 en Denver, Estados Unidos.

Sus primeras colaboraciones fueron a inicios de los ochentas, cuando lo contrataron en Industrial Light & Magic, fundada por el cineasta George Lucas. Durante su paso por allí dejó huella en películas como Star Wars: Episode VI-Return of the Jedi (1983) y The Neverending Story (1984).

Desde ese momento Fincher se convirtió en uno de los directores de cine más destacados de la industria. Incluso su colega Quentin Tarantino reconoce que él se ve obligado a escribir sus propios guiones, porque todos los que valen la pena llegan siempre a las manos de Fincher.

Más allá del cine, también dirigió videos musicales de grandes artistas como Madonna, Michael Jackson y Aerosmith. Y en la televisión, es director y productor ejecutivo de la serie House of Cards.

Para celebrar sus cincuenta y cinco años, recuerde con nosotros sus diez joyas cinematográficas:

Fight Club (1999)

Inspirado en la novela de Chuck Palahniuk, Fincher se catapultó al estrellato mundial. El personaje principal de esta adaptación cinematográfica decide crear un club de pelea clandestino, a causa de sus problemas de insomnio, para desatar toda su ira. Al final la historia da un giro inesperado y cuestiona acerca de la verdadera esencia de cada personaje. Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter conforman el elenco.

Seven (1995)

Esta fue la primera película por la que el director fue reconocido positivamente en la industria. Se trata de un asesino en serie que basa sus crímenes en los siete pecados capitales. La audiencia se sorprende con la escena final, porque es considerada como una de las más memorables en la historia del cine. Brad Pitt, Morgan Freeman y Kevin Spacey actúan en esta cinta cargada misterio.

The Social Network (2010)

La historia cuenta cómo nació Facebook, la red social más famosa, de la mano de Mark Zuckerberg, quien es hoy uno de los hombres más ricos del mundo. Gracias a su ingenio y creatividad este joven, interpretado por Jesse Eisenberg, comenzó su plataforma con los estudiantes de la Universidad de Harvard. Sin embargo, atravesó varios problemas judiciales con los gemelos Cameron por derechos de propiedad intelectual. La cinta recibió el Globo de Oro a mejor película y los premios Óscar a mejor montaje, banda sonora, y guion de Aaron Sorkin.

The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

Basado en los best sellers del escritor sueco Stieg Larsson, el director retrató la historia de La chica del dragón tatuado de la mano de Daniel Craig y Rooney Mara. Esta cinta está llena de misterio, pues se centra en la investigación del asesinato de una adolescente después de 40 años. El propietario de la Revista Millennium y una hacker trabajan juntos para develar la corrupción que hay detrás de este caso. La cinta ganó un premio Óscar a mejor montaje el mismo año que se estrenó.

The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Nunca podremos olvidar la historia de un niño que nació viejo, y que se volvía joven progresivamente. Y aunque el tiempo no jugó a su favor, encontró el amor verdadero, disfrutó con su familia y recorrió el mundo. La película está inspirada en la historia de Scott Fitzgerald y la protagoniza Brad Pitt y Cate Blanchett. Además, obtuvo 13 nominaciones al Óscar, y se llevó el Globo de Oro a mejor director, mejor película dramática, mejor guion y mejor banda sonora.

Gone Girl (2014)

Este drama está basado en una novela homónima de Gillian Flynn, publicada en 2012. La película gira en torno a la desaparición de la esposa de Nick Dunne, interpretado por Ben Affleck, quien es el primer sospechoso del misterio. Desde ese momento su vida se convierte en una persecución mediática y en una duda constante: ¿él asesinó a su esposa?

Zodiac (2007)

Cuarenta años después, Fincher revive la historia de una serie de asesinatos a sangre fría, hasta hoy sin resolver. Se trata de un caso de la vida real que tuvo lugar en San Francisco, entre la década de los sesenta y los setenta. En el elenco de la película, inspirada en el libro homónimo de Robert Gray Smith, se destacan Robert Downey Jr, Mark Ruffalo y Jake Gyllenhaal que representan un grupo de periodistas y detectives de la época.

Panic Room (2002)

Llenas de miedo y desesperación una madre recién divorciada Meg Altam (Jodie Foster) y su hija Sarah (Kristen Stewart) se encierran en una habitación cuando tres ladrones entran a su casa. Según el director, esta película fue inspirada en un artículo publicado en el New York Times, que hablaba sobre las habitaciones seguras y la historia de un escritor que quedó atrapado en un ascensor.