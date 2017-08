Vea los mejores momentos de MTV Video Music Awards 2017

Este domingo se celebraron los 33 años de los MTV Video Music Awards. Cada ceremonia ha dejado recuerdos para la historia como el beso entre Britney Spears, Christina Aguilera y Madonna en 2003; la pelea de Kanye West y Taylor Swift en 2009; el vestido de carne cruda de Lady Gaga en 2010.

En 2017, los premios MTV llegaron de la mano con Katy Perry como la conductora de la noche; Kendrick Lamar como el ganador de 6 premios por su video ‘Humble’; Ed Sheeran como el Artista del Año y el video ‘XO Tour Llif3’ del rapero Lil Uzi Vert como la canción del verano, destrozando al éxito viral ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Taylor Swift fue una de las grandes ausentes de la noche, pero dejó en manos Perry, su enemiga declarada, el estreno de su video “Look What You Made Me Do”, mientras que The Weeknd, otro de los nominados de la noche prefirió no asistir a la presentación.

A continuación, vea los momentos más importantes de la gala:

La ausencia de Taylor Swift

Katy Perry se encargó de darle paso al estreno del video de Swift en la premiación. Una vez terminado, Perry se vistió rápidamente de como Daenerys Targaryen de Game of Thrones, serie que en ese momento había terminado su transmisión.

Una vez enganchados los nuevos televidentes, Perry hizo alusión a Swift con un monólogo que incluyó a Ed Sheeran, amigo de Swift: “amigos, Kendrick Lamar está en llamas; los amigos de Ed Sheeran muertos y Lorde… hizo cosas de Lorde”.

Pese a que Swift no estuvo en la gala se quedó con el premio a Mejor Colaboración para la canción ‘I don’t wanna live forever’ de Zayn Malik, que también fue banda sonora de ‘50 shades darker’.

Kendrick Lamar, en llamas

El rapero, quien obtuvo 6 premios de las 8 categorías a los que estaba nominado, dio un espectáculo que rozaba con la muerte e integridad de todos los artistas que estuvieron presentes en la premiación.

Lamar incluyó en su presentación a un samurái envuelto en llamas por más de 30 segundo, mientras hacía una presentación con espadas, luego lo apagaron con un extintor y más adelante se le unieron otros tres samuráis, quienes comenzaron a escalar una red vertical envuelta en llamas.

En el video se ve cómo los artistas en primera fila empezaron a sudar y a mostrarse preocupados por la presentación arriesgada del rapero, que para alivio de todos los organizadores de MTV no terminó en tragedia.

Lorde y el peor playback de la historia

Los artistas que usan el ‘playback’ sólo tienen que mover su labios mientras que los técnicos de sonido hacen la ‘magia’. Sin embargo, parece que Lorde no entiende el concepto, pues para su presentación contó con un cassette, una grabadora y un baile, al estilo Lorde.

Durante los 6 minutos de la presentación, la artista no movió los labios para nada. Sólo se limitó a bailar en el escenario. Al final se disculpó por Twitter diciendo que una infección en la garganta le impidió articular sonidos.

Paris Jackson y su discurso de razas

Con un vestido semitransparente con bordados inspirados en la cultura mexicana, la hija Michael Jackson dio un discurso en pro de la unión de razas. Allí rechazó el reciente ataque de supremacistas blancos en Charlottesville y las palabras insulsas del presidente Donald Trump.

“Hay que tener cero tolerancia frente a la violencia. Juntos podemos cambiar este mundo” dijo Jackson, quien asistió a la gala descalza con la actriz Caroline D’Amore (American Idiots, 2013).

También habló Susan Bro, una madre que perdió a su hija que marchaba en contra de los supremacistas: “quiero que sepan que Heather nunca marchó sola. Ella siempre estuvo acompañada por gente de todas las razas y todos los antecedentes en este país. Ahora me he comprometido a hacer que su muerte cuente y por ello estoy lanzando la fundación Heather Heyer”.

Homenaje a Chester Bennington y Chris Cornell

Jared Leto, actor y vocalista de 30 seconds to Mars, se encargó de rendir un homenaje a Bennington, vocalista de Linkin Park, quien se suicidó el pasado 20 de julio al igual que lo hizo Cornell el 18 de mayo de 2017.

“Chester siempre estaba sonriendo, pienso en la forma amable que era, pienso en su esposa y sus increíbles hijos. Pienso en su familia, la banda, que eran como sus hermanos. Recuerdo su voz, tan feroz y delicada al mismo tiempo. Y a través de él conocí el amor que tenía por Chris Cornell”.