Taylor Swift y su álbum de venganza

Detrás de esa piel blanca, ojos azules y la sonrisa impecable de Taylor Swift se encuentra una artista cargada de resentimiento a sus enemigos.

Su ex novio Calvin Harris, quien la acusó robarse el crédito de ‘This Is What You Came For’,encabeza la lista negra junto a Kanye West, Nicki Minaj, Katy Perry, John Mayer, Diplo y la cantante Demi Lovato.

Todos y cada uno han tenido un altercado con la cantante nacida en Nashville, quien guarda las faltas de sus detractores.

Ya lo hizo una vez con la canción ‘Dear John’ dedicada a John Mayer y varias peleas en Twitter contra Nicki Minaj por un tema de racismo y Katy Perry, quien la acusó de ‘robarse’ a sus bailarines en plena gira.

Ahora la intérprete de 27 años tiene en la mira a Kanye West y Kim Kardashian. Por un lado, el rapero la interrumpió en la premiación de los MTV de 2009 asegurando que el premio a Mejor Artista se lo merecía Beyoncé e incluso le dedicó ‘Famous’, canción en la que le dice a la cantante que gracias a él es que tiene fama.

A modo de venganza, Swift, quien no publicaba nada nuevo desde el 2014, volvió con ‘Look What You Made Me Do’, el primer sencillo de sexto álbum de estudio ‘Reputation’.

Con estrofas como ‘no me gustan tus pequeños juegos’ y ‘ no me gusta tu escenario inclinado’, retó directamente al rapero West, quien después de la publicación de ‘Famous’ en 2016, hizo una gira en la que su escenario se inclinaba y además usó en reiteradas ocasiones el emoji de una serpiente para referirse a la cantante.

Swift, quien recibió cientos de serpientes en sus redes sociales durante el 2016 y parte del 2017, ahora usa este símbolo en la contraportada de su nuevo álbum y de varias publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram. Por si fuera poco, también anunció que el disco estará a la venta el próximo 10 de noviembre, fecha en la que murió Donda West, madre del rapero Kanye West.

De hecho, parece que la venganza no para, pues Swift aprovechó su primer sencillo para responder a la canción ‘Bon Appétit’ de Katy Perry: “nena, ahora tenemos mala sangre, pensé que podía confiar en ti. Ahora está todo oxidado ¿por qué tenías que golpearme donde más me duele?”.

La crítica no se ha hecho esperar: el portal Vulture aseguró que la canción ‘parece el karaoke de un villano de Disney’, ‘la letra es como un muro de lamentaciones’ y ‘Taylor Swift se convirtió en un personaje de Gossip Girl’.

Aunque la cantante aseguró que estrenará otras canciones en el programa ‘Good Morning America’ de ABC, lo mejor es que sus fanáticos se preparen para verla en los premios MTV Video Music Awards, en una presentación en la que estará presente todos sus enemigos públicos el próximo domingo 27 de agosto.