Leonardo DiCaprio será su homónimo da Vinci en la pantalla grande

DiCaprio vuelve al cine con baterías recargadas luego de ganar el tal anhelado Óscar a Mejor Actor en 2016 (The Revenant). Ahora el actor interpretará al italiano que fue pintor, arquitecto, escritor, inventor, ingeniero, músico, botánico, anatomista y hasta poeta.

De hecho, este papel parece que estaba pensado, incluso, desde antes de su nacimiento, como lo ha contado su madre, Irmelin DiCaprio, en reiteradas ocasiones. “En 1974, cuando estaba embarazada de Leo, visité un museo en la galería Uffizi (Florencia) para ver una colección de Leonardo da Vinci. En ese momento el bebé me dio una patadita y ahí super como debía llamarlo” contó Irmelin, de origen alemán, a el diario Daily Mail.

Ahora el actor, de 43 años, podrá interpretar el papel del Leonardo más famoso de todos los tiempos con las directivas Paramount Pictures, quienes invirtieron más de medio millón de dólares para quedarse con los derechos de ‘Leonardo da Vinci’, el libro de periodista Walter Isaacson, que sale al mercado en octubre de 2017.

Isaacson es reconocido por las biografías bestsellers de Steve Jobs y Einstein que han sido utilizadas por los directores de Hollywood para convertirlas en grandes películas como el biopic de Steve Jobs con Michael Fassbender y la serie de Albert Einstein (Genius) con Geoffrey Rush como protagonista.

La película, al igual que el libro, hará la construcción de un Leonardo Da Vinci amante de la pintura, los inventos y el teatro. Por otro lado, esta narración lo dejará ver como un genio apasionado por la anatomía, la observación de la naturaleza e incluso su afición con la fantasía.

Por ahora, las directivas confirmaron a DiCaprio como protagonista y a Jennifer Davisson como directora y productora del proyecto. Sin embargo, se estima que el proyecto esté listo para finales de 2019, pues DiCaprio está al frente, como protagonista y productor, de las películas The Black Hand, adaptación del libro del Stephan Talty y ‘Killers of the flower Moon’, inspirada en el libro policiaco de David Grann, ambos publicados en 2017.