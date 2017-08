Kendrick Lamar y The Weeknd entre los más nominados de los MTV Music Awards 2017

Los MTV Video Music Awards están cumpliendo 33 años desde su primera transmisión. Lo que comenzó como una premiación de videos musicales ha crecido hasta convertirse en una ceremonia que reconoce al artista del año, mejor colaboración e incluso la próxima estrella.

En 2017 ‘The Forum’ en Inglewood (California), con capacidad para 17 mil personas, acogerá la ceremonia principal, que tendrá por primera vez una premiación en categorías sin diferencia de género. Esto significa que todos los artistas compiten en igualdad de condiciones.

Por otro lado, Katy Perry será la conductora y protagonista del primer espectáculo de la noche. Por otro lado, las directivas de MTV aseguraron que contar con la presencia de Perry es increíble, pues la artista retrasó su gira musical sobre su nuevo álbum ‘Witness’.

Los ‘pequeños astronautas’ parecen tener un lugar en la estantería del rapero Kendrick Lamar, quien con su álbum Damn (2017) y su canción ‘Humble’ espera volver a los orígenes del hip hop y a su vez tener un sonido fresco capaz de combinarse con otros artistas como Taylor Swift, Maroon 5, Imagine Dragons y Pharrell Williams.

Lamar cuenta con ocho nominaciones en las categorías de Video del Año, Mejor Video Hip- Hop, Cinematografía, Dirección, Arte, Efectos, Mejor Artista del Año.

Katy Perry y The Weeknd le siguen con 5 nominaciones cada uno. Perry podría llevarse los galardones en Mejor Colaboración, Video Pop, Dirección, Arte y Efectos por su canción ‘Chained To The Rhythm’, mientras que el canadiense está por segundo año consecutivo en la categoría de Mejor Artista y Video del Año y por primera vez en Edición, Dirección y Arte por ‘Reminder’.

Bruno Mars está presente en Mejor Video y Artista del Año, Dirección y Arte por 24K Magic. Por otro lado, los Artista Revelación de 2017 son: Noah Cyrus (pop); Julia Michaels (pop); Young M.A (hip-hop); SZA (R&B); Kodak Black (rap) y Khalid (soul).

Los encargados de amenizar la ceremonia del próximo 27 de agosto son: Ed Sheeran, quien está nominado a Mejor Artista del Año; Video Pop y Cinematografía, Miley Cyrus con una presentación de su balada ‘Malibu’.

Shawn Mendes, el canadiense de 19 años que se coló a los primeros lugares de las listas Billboard Hot 100 con su canción ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’ y para finalizar la fiesta estará Lorde, quien interpretará ‘Green Light’ y ‘Perfect Places’ de su nuevo álbum ‘Melodrama’y el regreso de 30 Seconds To Mars.