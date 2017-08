Liam Gallagher anuncia su nuevo álbum ‘As You Were’

Liam Gallagher junto a su hermano Noel, fueron los responsables del éxito de Oasis, la banda que llevó al mundo el brit pop con sus emblemáticas canciones como ‘Don’t Look Back In Anger’ y ‘Wonderwall’, que se convirtieron en los himnos de varios equipos de fútbol a nivel mundial.

Desafortunadamente, la mítica banda se desintegró en 2009 cuando Liam golpeó a Noel con una pandereta en la cabeza. Sus peleas familiares fueron presa de los medios y desde entonces cargan en sus hombros la fama de violentos y de pocos amigos.

Sin embargo, con 44 años Gallagher quiere dejar la polémica a un lado y volver a lo esencial: la música. Para ello, el ex vocalista de Oasis puso a su productora ‘In 1 Productions’ a grabar su primer álbum como solista: ‘As You Were’.

Foto:liamgallagher.com Foto:liamgallagher.com

De este proyecto, Gallagher ya estrenó ‘Wall of Glass’ y ‘China Town’ en junio. Ahora el músico anunció que ya está listo el álbum y que espera lanzarlo el próximo 6 de octubre con Warner Bros. Records.

A modo de abrebocas el británico publicó en sus redes sociales que este proyecto se trata de una autobiografía que rescata lo mejor del rock alternativo y psicodélico. Por otro lado tendrá 12 canciones de las que se destacan ‘Come Back to Me’, ‘Paper Crown’, ‘Wall of Glass’, ‘ChinaTown’ y ‘As You Were’, canción que estrenó en su tour por Estados Unidos.

El álbum estará disponible en vinilo de 12 pulgadas, CD y digital. Con la música llega también un retrato de Gallagher hecho por el fotógrafo Klaus Voormann, conocido por su estrecha relación con The Beatles y un prólogo del escritor Ted Kessler (My Old Man: Tales of Our Fathers).

Por ahora, el músico se encuentra de gira promocionando su disco, aunque ha tenido inconvenientes con el público, así como sucedió en su última presentación en el Lollapalooza, concierto en el que se retiró sin previo aviso y luego se excusó a través de Twitter.