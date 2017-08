Este payaso convierte sus canciones favoritas en una versión ‘posmoderna de la vida’

La historia detrás del traje de satín blanco, el gorro de papel dorado y el maquillaje rojo y blanco comenzó en 2010 cuando el músico Mike Geier estaba en la sala de su teatro ‘Kingsized Entertainment’ y le dio rienda suelta a su imaginación hasta encontrarse con Puddles Pity Party, un ser totalmente diferente a él.

“El payaso de 2 metros de altura entró a un bar de Atlanta (Georgia, Estados Unidos), yo lo atendí y vi su triste expresión. Supe que no estaba de humor para charlar, así que lo dejé solo. Un par de semanas más tarde, volvió al bar y me dio un volante de su espectáculo. Fui a verlo en un mercado de pulgas. Estaba cantando, el sistema de sonido era una asco, pero estaría loco si niego que su canto me dejó atragantado” así lo describe Geier cuando le pregunta sobre el nacimiento de Puddles.

Vea también: El ‘Melodrama’ de Lorde

En 2011 el payaso sirvió de personaje para algunas funciones en el teatro de Geiger, pero a mitad de 2013 se alió con la big band de Scott Bradlee (Postmodern Jukebox) para grabar ‘Royals’ de Lorde como parte de un experimento musical. Este video ha recibido más de 20 millones de visitas en YouTube y desde entonces Geier pasa más tiempo en la piel de Puddles que en su vida.

Vea también: Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox: canciones pop al estilo vintage

El Facebook, Twitter y YouTube del payaso comenzaron a convertirse en un éxito viral, a tal punto de ser el invitado especial de varios festivales de música y espectáculo en el mundo como el Adelaide Fringe (Edimburgo); Melbourne International Comedy Fest (Australia) y el Gent Fest de Bélgica. Por otro lado, hizo parte también de varios programas de humor como el ‘Just for Laugh’ con Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) y el Supreme Festival de Inglaterra en 2015.

Geier está tan inmerso en el papel de Puddles que en una entrevista para el New York Times, tuvo que quitarse todo el disfraz de payaso y excusarse diciendo: “lo siento, es que Puddles nunca ha dado una entrevista. Yo hablo por él y lo que puedo decir es que su voz tiene un rendimiento emotivo que resuena con todo tipo de gente”.

Los espectadores esperan ver una parodia de su canción favorita, pero cuando el payaso abre su boca para cantar se llevan una sorpresa increíble. La última travesía de Puddles fue participar en el programa estadounidense ‘America’s Got Talent’ y se encuentra en las finales del concurso.