Vea la otra Mujer Maravilla que llegará al cine

Luego del éxito de Wonder Woman en 2017, llega esta película de la directora estadounidense Angela Robinson, que cuenta la historia William Moulton Marston y su papel crucial en la creación de una superheroína en medio de un mundo dominado por hombres.

‘Professor Marston & the Wonder Women’ estará ambientada en los años 40, Luke Evans (La Bella y la Bestia, 2017) interpretará a Marston; Rebecca Hall (Vicky, Cristina Barcelona, 2008) en el papel de Elizabeth Marston y Bella Heathcote (El demonio de neón, 2016) como Olive Byrne, la mujer que inspiró la creación de Wonder Woman.

La historia contará desde el momento en que el profesor Marston desarrolló una teoría de psicología, que afirmaba que la libertad relacionada con héroes masculinos era algo anárquico y violento, porque todo lo resolvían con grandes explosiones y puños. Marston quería un personaje que salvará al mundo con amor, un personaje que terminó siendo mujer gracias a la influencia de su esposa.

Sin embargo, la película explorará la faceta humana de Marston y de las mujeres que inspiración a la superheroína que le hizo competencia a Batman y Superman.

Por otro lado, al ser una cinta biográfica la directora Robinson mostrará al Marston criticado por el mundo por ser un ‘pervertido sexual’ y al Marston que ocultó hasta el día de su muerte (1947) la relación poliamorosa que sostuvo con su asistente y esposa, de ahí el ‘Women’ en plural.

El próximo 27 de octubre se estrena la película a nivel mundial, bajo los derechos de la productora californiana Annapurna Pictures.