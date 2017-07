Cinco canciones que estaban destinadas a ser el éxito de otro artista

Cuando una canción se convierte en un éxito viral, los artistas reciben un reconocimiento, no importa si está en Pekín o en San Petersburgo hay una promesa que se cumple: van a recordar la canción y el nombre del artista durante años. Es el caso de ‘Despacito’ que se posiciona como la canción más sonada de internet destronando todos los éxitos del rapero estadounidense Drake.

Sin embargo, detrás de un gran canción existen historias que nunca vieron la luz, como por ejemplo que Nicky Jam iba interpretar Despacito al lado de Luis Fonsi en vez de Daddy Yankee.

Nicky Jam aseguró a Telemundo que: “Despacito era conmigo. Por cosas de disquera y de tiempo no se pudo hacer. Yo estaba trabajando en otra canción que salía en ese momento, así que no podía sacar dos a la vez”.

No es la primera vez que sucede algo así en el mundo de la música. De hecho hay varios ejemplos de éxitos musicales que estaban pensados para otros artistas, pero por cuestiones de tiempo o desinterés nunca fueron posibles. A continuación vea las cinco canciones que terminaron en manos de otro artistas y fueron un éxito a nivel mundial.

Rock Your Body, (Justin Timberlake, 2002)

Timberlake escribió esta canción junto a Pharrell Williams y Chad Hugo, quienes presentaron la canción a Michael Jackson para su álbum ‘Invincible’ (2001). El rey del pop rechazó la propuesta por lo que Timberlake aprovechó y la puso en su álbum debut Justified (2002).

Gracias a este éxito Timberlake ganó dos premios Grammy Mejor Interpretación, Masculina y Interpretación Vocal Masculina; Mejor Álbum en los Brit y hace parte del libro 1001 álbumes que debe oír antes de morir.

Umbrella (Rihanna, 2007)

El rapero estadounidense The Dream le ofreció esta canción a Britney Spears en 2007 para levantar su carrera después de varios líos emocionales. Sin embargo, sus representantes rechazaron la oferta por lo que Rihanna decidió hacer de esta canción el primer ‘single’ de su tercer álbum Good Girl Gone Bad (2007).

La cantante nacida en Barbados logró vender 10 millones de copias a nivel mundial, lo que la pone entre las canciones más vendidas de 2000. Además de tener 4 mil millones de descargas en Estados Unidos.

Telephone (Lady Gaga, 2009)

Britney Spears le encomendó a Lady Gaga escribir una canción para su álbum ‘Circus’ de 2008 llamada Telephone. Sin embargo, Spears la rechazó y Gaga aprovechó para ponerla en su álbum ‘Fame Monster’ de 2009.

Mientras que el álbum ‘Circus’ fue discreto, Gaga tuvo la fortuna de poner la canción como uno de los éxitos de 2009 y 2010. Por otro lado, recibió el galardón a Mejor Canción del Año en los iTunes Awards y Mejor Colaboración junto a Beyoncé en los MTV Video Music Awards.

Since U Been Gone (Kelly Clarkson, 2010)

Originalmente la canción escrita por Max Martin y Lukasz Gottwald era un encargo de Pink, quien rechazó la oferta por no “encontrarle sentido a la canción”. Luego le ofrecieron la canción a Hillary Duff, quien mostró poco interés en 2003. Pasó un año y los productores recibieron una oferta de Clive Davis para dejarle la canción a la estadounidense Kelly Clarkson, para su segundo álbum Breakaway (2004).

Clarkson se encargó de convertir la canción en un icono del pop con más de 2,6 millones de descargas en internet según las cifras de Nielsen SoundScan.

Pretty Hurts (Beyoncé, 2013)

Esta canción terminó en las manos por coincidencia. Sia, la escritora, le contó a New York Times que: “se la envié a Katy Perry por correo electrónico, pero no la vio. Luego se la envié a Rihanna, quien no le convenció así que la retuvo para ver si tenía espacio en su álbum Unapologetic de 2012. Así que decidí hacer un tercer intento con Beyoncé, quien me llamó de inmediato y me dijo que pelearía con quien fuera para grabar la canción”.