‘Westworld’ y ‘Saturday Night Live’ entre los más nominados a los premios Emmy 2017

La edición 69 de los premios Emmy tiene un toque de incertidumbre. En primer lugar, es extraño no encontrar a Game of Thrones encabezando la lista de los más nominados, pero eso de debe a un cambio de fechas que impidieron a la serie participar en esta edición y en segundo lugar, encontramos a un drama, como Westworld, empatado con 22 nominaciones, con un ‘programa de variedades’ como lo es Saturday Night Live.

Por otro lado, House of Cards, The Crown y Better Call Saul se encuentran entre las Mejor Series Dramáticas, junto con sus protagonistas Claire Foy (The Crown); Robin Wright (House of Cards) y Bob Odenkirk (Better Call Saul). En la categoría de Mejor Comedia están Veep con Julia Louis-Dreyfus y Unbreakable Kimmy Schmidt con Ellie Kemper y Modern Family, que va por su sexta nominación consecutiva.

Entre los actores nominados destacamos la presencia de Lily Tomlin y Jane Fonda (Grace and Frankie); Anthony Anderson (Black- ish) y Aziz Ansari (Master of None) en la categoría de Mejor Actor de Comedia. Mientras que en la categoría de Mejor Película para Televisión están Nicole Kidman (Big Little Lies); Susan Sarandon (Feud); Felicity Huffman (American Crime); Benedict Cumberbatch (Sherlock: The Lying Detective); Robert De Niro (The Wizard of Lies) y Ewan McGregor (Fargo), entre otros.



Cabe destacar que Westworld, de HBO, tuvo la oportunidad de brillar con luz propia con las nominaciones en: Mejor Serie Drama; Actriz Drama (Evan Rachel Wood); Actor Drama (Anthony Hopkins); Actriz de Reparto (Thandie Newton) y Actor de Reparto (Jeffrey Wright). Por el lado de ‘Saturday Night Live’ alcanza las mismas 22 nominaciones de Westworld pero en categorías técnicas y de producción como Mejor Director ‘Late Show’ (Jimmy Fallon); Producción; Edición; Manejo de Cámaras y Programa Interactivo.

La ausencia de Game of Thrones le permitió a otras series entrar en la lista de las más nominadas como Stranger Things y FEUD; Bette y Joan con 18 nominaciones, seguida de Veep con 17. La entrega de estos premios serán en el Teatro Microsoft de Los Ángeles el 17 de septiembre y Stephen Colbert, conductor de ‘Late Show’, será el anfitrión de los premios.

